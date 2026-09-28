В Германии раскопали римский храм: он может раскрыть ценную тайну (фото)

Археологи обнаружили остатки римского храма в немецком регионе Таунус. Здание было найдено недалеко от римского форта Каперсбург после того, как шторм обнажил часть римского поселения, скрытого под лесом.

То, что сначала казалось необычной группой камней, оказалось фундаментом религиозного сооружения. Раскопки выявили прямоугольное сооружение длиной около пяти метров с небольшой центральной камерой и стенами толщиной около 50 сантиметров, пишет Heritage Daily.

Религиозное назначение этого места стало ещё более очевидным, когда археологи обнаружили под обломками фрагменты статуй. Одной из находок стала рука божества, вероятно, Марса. Также были обнаружены фрагменты фигур животных, а также почти полный торс женской фигуры, которую идентифицировали как Викторию — римскую богиню победы.

Сохранились несколько характерных деталей Виктории, в частности крылья, пальмовая ветвь и лавровый венок, символизирующие победу. Катарина Грисхабер из Государственного музея Заальбурга назвала хорошо сохранившиеся фундаменты главной находкой раскопок.

"Мы были в восторге, — сказала она. — Открытие таких прекрасных римских стен — это настоящая находка".

Катарина Грисхабер из Государственного музея Заальбурга назвала хорошо сохранившиеся фундаменты главной находкой раскопок Фото: Thomas Kurella

Предметы, найденные внутри храма, также дают представление о религиозных обрядах в римском поселении. Верующие могли приносить жертвы богам, прося о помощи, или обещать дары в обмен на божественную поддержку. Некоторые жертвы приносили после того, как люди считали, что их просьбы были услышаны.

Архитектура свидетельствует о том, что здание, вероятно, было амбулаторным храмом. Такое сооружение имело центральную священную камеру, окруженную крытым проходом. Одна сторона камеры, судя по всему, была открытой, хотя археологи предполагают, что когда-то там могли стоять деревянные ворота или решетка.

Храм, вероятно, датируется III веком н. э., когда расположенный неподалеку форт Каперсбург входил в состав римской пограничной системы на территории современной Германии. Однако находки на этом месте указывают на то, что религиозная деятельность, вероятно, продолжалась и после ухода римских войск.

Прямо возле храма было найдено украшение, датируемое поздней античностью. Её наличие может свидетельствовать о том, что люди продолжали посещать святилище после окончания римских военных действий в регионе, хотя эти находки не позволяют точно установить, как долго это место оставалось действующим.

Археологи обнаружили под обломками фрагменты статуй Фото: Thomas Kurella

Еще одна находка может пролить свет на жизнь поселения в более широком контексте. Археологи извлекли из храмовой камеры вотивный камень с надписью латинскими буквами. Сейчас специалисты изучают эту надпись, которая может содержать сведения о святилище или о людях, поклонявшихся там.

Также существует вероятность, что надпись поможет установить древнее название римского поселения в окрестностях Каперсбурга. Это название до сих пор остается неизвестным, что делает этот камень особенно важным для исследователей, изучающих это место.

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