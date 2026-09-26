Як часто слід прати постільну білизну та рушники: відповідь вчених може здивувати

Згідно з дослідженнями, більшість людей не прають рушники та постільну білизну достатньо часто. І це може стати проблемою.

Якщо судити зі статистики, більшість людей перуть постільну білизну та рушники набагато рідше, ніж слід. Тож як часто потрібно прати ці речі? Звісно, у кожної людини свої звички щодо прання цих речей, тому рекомендації вчених не можуть бути універсальними для всіх. І все ж дослідники вважають, що краще прати постільну білизну та рушники частіше, щоб уникнути можливих проблем, пише Popular Science.

Вчені рекомендують міняти та прати постільну білизну й рушники кожні один-два тижні. Водночас дослідження американських вчених показують, що в середньому люди роблять це лише раз на 24 дні. А британські вчені з’ясували, що більшість самотніх чоловіків можуть не міняти й не прати постільну білизну та рушники аж 4 місяці. Також дослідження показують, що приблизно 5% людей перуть ці речі всього один або два рази на рік.

Алерголог-імунолог Сандра А. Хо зазначає, що ми проводимо близько третини свого життя в ліжку, а тому потрібно дбати про його чистоту. Для цього необхідно прати постільну білизну щонайменше раз на тиждень, а краще частіше. При цьому, за словами експертів, слід використовувати дуже гарячу воду або спеціальні режими прання для таких речей, якщо вони передбачені у вашій пральній машині. Таким чином можна видалити частинки відмерлої шкіри та різноманітні мікроорганізми.

Дослідники зазначають, що, хоча необхідність регулярного прання є очевидною з точки зору елементарної гігієни, те, що може спричинити проблеми, залишається непомітним для неозброєного ока. Йдеться про мікроби та відмерлі клітини шкіри, якими так полюбляють харчуватися бактерії. Щоразу, коли ви витираєтеся рушником, на ньому утворюється мікробна спільнота, відмінна від тих, що населяють одяг або постільну білизну. По суті, після кожного купання ви створюєте своєрідний "бульйон" із біологічних частинок, що змішуються. Тобто змішуються мікроорганізми зі шкіри та ті, що живуть на тканині.

За словами Хо, ми самі, наші рушники та постільна білизна перетворюємося на окремі екосистеми, що кишать мікробами. Чим довше не прати речі, тим активніше розмножуються мікроорганізми. І це може стати великою проблемою не тільки з чисто гігієнічної точки зору, але й з точки зору здоров’я організму, особливо для людей, які страждають на алергію.

Експерти рекомендують завжди звертати увагу на плями, сліди поту та бруд на постільній білизні. Якщо вони є, значить, час віддавати речі в прання. Також варто звертати увагу на неприємний запах, особливо той, що виходить від рушників. Якщо він з'явився, це означає, що рушники потрібно терміново замінити та випрати.

Але кожен може сам вирішувати, коли варто віддавати в прання постільну білизну та рушники. Якщо вам зручно прати ці речі раз на три-чотири тижні, значить, для вас це не є проблемою. Вчені, як це часто буває, вказують на те, що буде краще з точки зору науки. Але у кожного з нас свої звички щодо прання цих речей, тому рекомендації вчених не можуть бути універсальними для всіх.

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