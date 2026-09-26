Как часто нужно стирать постельное белье и полотенца: ответ ученых может удивить

Большинство людей, согласно исследованиям, стирают полотенца и постельное белье недостаточно часто. И это может стать проблемой.

Если судить по статистике, большинство людей стирает постельное белье и полотенца гораздо реже, чем следует. Так как же часто нужно стирать эти вещи? Конечно, у каждого человека свои привычки в отношении стирки данных вещей, поэтому рекомендации ученых не могут быть универсальными для всех. И все же исследователи считают, что лучше стирать постельное белье и полотенца чаще, чтобы избежать возможных проблем, пишет Popular Science.

Ученые рекомендуют менять и стирать постельное белье и полотенца каждые одну-две недели. В то же время исследования американских ученых показывают, что в среднем люди делают это лишь раз в 24 дня. А британские ученые выяснили, что большинство одиноких мужчин могут не менять и не стирать постельное белье и полотенца целых 4 месяца. Также исследования показывают, что примерно 5% людей стирают эти вещи всего один или два раза в год.

Аллерголог-иммунолог Сандра А. Хо говорит, что мы проводим около трети своей жизни в постели, а потому нужно поддерживать ее чистоту. Для этого необходимо менять стирать постельное белье как минимум раз в неделю, а лучше чаще. При этом, по словам экспертов, необходимо использовать очень горячую воду или специальные режимы стирки для таких вещей, если они предусмотрены в вашей стиральной машине. Таким образом можно убрать частицы отмершей кожи и разнообразных микроорганизмов.

Исследователи говорят, что, хотя необходимость регулярной стирки очевидна с точки зрения элементарной гигиены, то, что может вызвать проблемы, остается невидимым для невооруженного глаза. Речь идет о микробах и отмерших клетках кожи, которыми так любят питаться бактерии. Каждый раз, когда вы вытираетесь полотенцем, на нем формируется микробное сообщество, отличное от тех, что населяют одежду или постельное белье. По сути, после каждого купания вы создаете своего рода "бульон" из смешивающихся биологических частиц. То есть смешиваются микроорганизмы с кожи и те, что живут на ткани.

По словам Хо, мы сами, наши полотенца и постельное белье превращаемся в отдельные экосистемы, кишащие микробами. Чем дольше не стирать вещи, тем активнее размножаются микроорганизмы. И это может стать большой проблемой не только с чисто гигиенической точки зрения, но и с точки зрения благосостояния организма, особенно для людей, страдающих аллергией.

Эксперты рекомендуют всегда обращать внимание на пятна, следы пота и грязь на постельном белье. Если это присутствует, значит пора отправлять вещи в стирку. Также стоит обращать внимание на неприятный запах, особенно исходящий от полотенец. Если он появился, то это значит, что срочно нужно полотенца менять и стирать.

Но каждый может решать сам для себя, когда стоит отправлять в стирку постельное белье и полотенца. Если вам комфортно стирать эти вещи раз в три-четыре недели, значит для вас это не является проблемой. Ученые, как это часто бывает, указывают на то, как будет лучше с точки зрения науки. Но, у каждого из нас свои привычки в отношении стирки данных вещей, поэтому рекомендации ученых не могут быть универсальными для всех.

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