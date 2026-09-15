6 способів загинути на Місяці: головні небезпеки для астронавтів NASA

Якщо астронавтів не вб’є вакуум, то це можуть зробити космічні частинки та місячний пил.

На початку 2030-х років NASA планує побудувати на Місяці першу базу, де астронавти зможуть проживати тривалий час. Згодом ця база розширюватиметься, і, згідно з планом, люди зможуть жити там роками. Забезпечити виживання астронавтів на Місяці — одне з найскладніших завдань, адже супутник Землі — це не найкраще місце для життя. Ось 6 небезпек, які чекають на астронавтів на Місяці і через які люди можуть загинути, пише Science Focus.

Вакуум

На Місяці немає атмосфери у звичному для нас розумінні. Це означає, що астронавти на його поверхні перебувають у вакуумі. Будь-яке пошкодження скафандра призведе до відмови системи життєзабезпечення. За лічені секунди повітря може вийти назовні, і тиск впаде. Протягом 10–15 секунд людина втратить свідомість, а приблизно через 90 секунд настануть незворотні ушкодження організму і навіть смерть.

Мозок перестане нормально функціонувати через брак кисню, при цьому вода в тканинах організму почне закипати. Людина втратить свідомість і задихнеться. Але до цього легені можуть вибухнути через падіння тиску.

Температура

Температура вдень на Місяці може підніматися до плюс 120 градусів Цельсія, а вночі опускатися до мінус 130 градусів Цельсія. При цьому день і ніч на Місяці тривають приблизно два земні тижні.

Скафандри оснащені системами охолодження та обігріву, які дають змогу астронавтам безпечно перебувати на поверхні Місяця та витримувати екстремальні температури. Однак тривале перебування на Місяці може призвести до зношення матеріалів скафандра, що, у свою чергу, може спричинити вихід із ладу систем обігріву та охолодження. Астронавт може або замерзнути на смерть, або померти від перегріву.

Супутник Землі — це не найкраще місце для життя Фото: solar-system

Удар метеорита

Через те, що на Місяці немає атмосфери, будь-які метеорити постійно бомбардують його поверхню. Швидкість навіть крихітних метеоритів може сягати тисяч кілометрів за секунду. Будь-який удар навіть міліметрового метеорита по скафандру може пошкодити його. Це, у свою чергу, призведе до розгерметизації скафандра та неминучої смерті.

Радіація

Від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця нас на Землі захищає атмосфера. Від високоенергетичних сонячних частинок нас захищає магнітне поле. Ні того, ні іншого на Місяці немає.

Як наслідок, астронавти на її поверхні зазнають впливу радіації, рівень якої приблизно у 200 разів вищий, ніж на Землі. Будь-хто, хто проживатиме там протягом кількох місяців, неминуче отримає значні дози опромінення. Згодом це може пошкодити клітини та ДНК, підвищуючи ризик розвитку раку. У разі отримання дуже високих доз радіації може настати смерть.

Вуглекислий газ

З кожним видихом астронавт виділяє вуглекислий газ. У замкнутому просторі скафандра концентрація цього газу може швидко досягти небезпечного рівня, якщо вийде з ладу система фільтрації.

Через це астронавт може отруїтися вуглекислим газом і втратити свідомість. Тому сучасні скафандри оснащуються системами оповіщення про підвищений рівень вуглекислого газу.

Місячний пил

Пил на Місяці насправді не схожий на земні піщинки. Кожна пилинка має зазубрені краї і є дуже гострою. На Місяці немає ані вітру, ані води, які б могли згладити ці краї.

Місячний пил прилипає до скафандра, і після того, як астронавт повернеться на базу, він може потрапити в легені та очі. Після цього пил може завдати шкоди серцю.

Інші новини науки