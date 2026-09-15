6 способов погибнуть на Луне: главные опасности для астронавтов NASA

Если астронавтов не убьет вакуум, то это могут сделать космические частицы и лунная пыль.

В начале 2030-х годов NASA собирается построить на Луне первую базу, где астронавты смогут жить долго время. Со временем эта база будет расширяться, и люди там смогут жить годами, согласно плану. Обеспечить выживание астронавтов на Луне является одной из самых сложных задач, ведь спутник Земли — это не самое лучшее место для жизни. Вот 6 опасностей, которые поджидают астронавтов на Луне, из-за которых люди могут умереть, пишет Science Focus.

Вакуум

На Луне нет атмосферы в привычном нам смысле. Это значит, что астронавты на ее поверхности находятся в условиях вакуума. Любое повреждение скафандра приведет к отказу системы жизнеобеспечения. За считанные секунды воздух может выйти наружу и упадет давление. В течение 10-15 секунд человек потеряет сознание, а примерно через 90 секунд наступают необратимые повреждения организма и даже смерть.

Мозг перестанет нормально работать из-за отсутствия кислорода, при этом вода в тканях организма начнет закипать. Человек потеряет сознание и задохнется. Но до этого легкие могут взорваться из-за падения давления.

Температура

Температура днем на Луне может подниматься до плюс 120 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 130 градусов Цельсия. При этом день и ночь на Луне длятся примерно две земные недели.

Скафандры имеют системы охлаждения и нагрева, которые позволяют астронавтам безопасно находится на поверхности Луны и выдерживать экстремальные температуры. Но длительное пребывание на Луне может привести к износу материалов скафандра, что может привести к выходу из строя систем нагрева и охлаждения. Астронавт может либо замерзнуть насмерть, либо умереть от перегрева.

Спутник Земли — это не самое лучшее место для жизни Фото: NASA

Удар метеорита

Из-за того, что на Луне нет атмосферы любые метеориты постоянно бомбардируют ее поверхность. Скорость даже крошечных метеоритов может достигать тысяч километров в секунду. Любой удар даже миллиметрового метеорита в скафандр может повредить его. Таким образом это приведет к разгерметизации скафандра и неминуемой смерти.

Радиация

От вредного ультрафиолетового излучения Солнца нас на Земле защищает атмосфера. От высокоэнергетических солнечных частиц нас защищает магнитное поле. Ни того, ни другого на Луне нет.

В результате астронавты на ее поверхности подвергаются воздействию радиации, уровень которой примерно в 200 раз выше, чем на Земле. Любой, кто будет жить там в течение нескольких месяцев, неизбежно получит значительные дозы облучения. Со временем это может повредить клетки и ДНК, повышая риск развития рака. При получении очень высоких доз радиации может наступить смерть.

Углекислый газ

С каждым выдохом астронавт выделяет углекислый газ. В замкнутом пространстве скафандра концентрация этого газа может быстро достичь опасного уровня, если выйдет из строя система фильтрации.

Из-за этого астронавт может отравиться углекислым газом и потерять сознание. Поэтому современные скафандры оснащаются системами оповещения о повышенном уровне углекислого газа.

Лунная пыль

Пыль на Луне на самом деле не похожа на земные песчинки. Каждая пылинка имеет зазубренные края, и она очень острая. На Луне нет ни ветра, ни воды, способных сгладить эти края.

Лунная пыль прилипает к скафандру и после того, как астронавт вернется на базу, она может попасть легкие и глаза. После этого пыль может повредить сердце.

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