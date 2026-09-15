Одна китайська імператриця була повністю викреслена з історії: ніхто навіть не знає її імені

Імператриця Китаю перебувала на престолі 16 років, після чого її чоловік спробував викреслити її ім’я з історії. Причини такого вчинку досі залишаються невідомими.

Сучасні історики навіть не знають, як насправді звали китайську імператрицю. Сьогодні її називають імператрицею Нара, яка була другою дружиною імператора Цяньлуна з династії Цін. Відомо, що вона жила з 1718 по 1766 рік, пише Фокус.

Вона керувала імператорським двором, супроводжувала чоловіка в подорожах і на церемоніях, а також народила йому дітей. Однак під час інспекційної поїздки імператора південним Китаєм у 1765 році все зруйнувалося.

Згідно із записами епохи Цін, імператриця обстригла собі волосся. Для маньчжурської жінки це була не просто стрижка. Зрізання волосся могло означати глибокий траур, а оскільки імператор і вдова-імператриця були живі, такий вчинок міг бути розцінений як тяжка образа або навіть як символічне прокляття.

Однак причини, що спонукали її до цього кроку, залишаються однією з найбільших таємниць двору династії Цін.

Цяньлун відправив її назад до Пекіна. Вона втратила імператорські привілеї. Її печатки та документи було конфісковано, а штат прислуги — суттєво скорочено.

Її так і не усунули офіційно. Вона просто почала зникати з поля зору.

Коли в серпні 1766 року вона померла у віці близько 48 років, їй не надали почестей, належних імператриці. Церемонію поховання провели за значно спрощеним обрядом. Вона не отримала посмертного імені, і для неї не звели окремої імператорської гробниці. Натомість її останки помістили в усипальницю благородної дружини імператора Чуньхуей.

Навіть її зовнішність залишилася загадкою. Не збереглося жодного офіційного портрета, який би можна було достовірно ідентифікувати, і історики вже давно припускають, що всі записи та зображення, пов’язані з нею, були навмисно вилучені або знищені.

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