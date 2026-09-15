Принцесу Бельгії відправили на 6 років до психіатричної лікарні з діагнозом: втекла від чоловіка

Принцеса Луїза Бельгійська вийшла заміж за принца Філіпа Саксен-Кобург-Готського. Їхній шлюб був укладений з розрахунку і розпався через взаємні зради та скандали.

У травні 1898 року бельгійську принцесу помістили до психіатричної лікарні. Її ймовірному божевіллю поставили примітний діагноз: вона втекла від чоловіка, пише Фокус.

Принцеса Луїза Бельгійська вийшла заміж у 17 років за принца Філіпа Саксен-Кобург-Готського, який був старший за неї на чотирнадцять років. Шлюб виявився вкрай нещасливим. Зрештою Луїза закохалася в хорватського офіцера Гезу Маттачіча й пішла від чоловіка, що спричинило скандал у європейських королівських дворах.

Філіп викликав Маттачіча на дуель. За підтримки батьків Луїзи Філіп домігся визнання дружини божевільною та переконав імператора Франца Йосифа I видати розпорядження про її ізоляцію. У травні 1898 року Луїза опинилася в психіатричній лікарні в Дьоблінгу, неподалік від Відня. Тим часом Маттачич був ув’язнений за звинуваченням у підробці документів.

Луїза перебувала в ув'язненні понад шість років.

У 1904 році Маттачич, який уже вийшов на свободу, допоміг організувати її втечу. 31 серпня, коли Луїза перебувала в саксонському курортному містечку Бад-Ельстер під послабленим наглядом, вона втекла і разом з ним вирушила до Франції.

Але свобода не повернула їй того, що відібрала родина.

Коли в 1909 році помер її неймовірно багатий батько, король Леопольд II, Луїза виявила, що значна частина його статків була недоступна для дочок, тоді як його колишня юна коханка Кароліна Лакруа — з якою він одружився незадовго до смерті — була щедро забезпечена. Луїза боролася за спадщину, але програла цю битву.

Вона померла у 1924 році у Вісбадені, остаточно розірвавши зв’язки з королівським світом, у якому народилася.

Інші новини науки