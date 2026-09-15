Принцессу Бельгии отправили на 6 лет в психбольницу с диагнозом: ушла от мужа

Принцесса Луиза Бельгийская вышла замуж за принца Филиппа Саксен-Кобург-Готского. Их брак был заключен по расчету и дал трещину из-за взаимных измен и скандалов.

В мае 1898 года бельгийская принцесса была помещена в психиатрическую больницу. У ее предполагаемого безумия был примечательный диагноз: она ушла от мужа, пишет Фокус.

Принцесса Луиза Бельгийская вышла замуж в 17 лет за принца Филиппа Саксен-Кобург-Готского, который был старше ее на четырнадцать лет. Брак оказался глубоко несчастливым. В конце концов Луиза влюбилась в хорватского офицера Гезу Маттачича и ушла от мужа, спровоцировав скандал при европейских королевских дворах.

Филипп вызвал Маттачича на дуэль. При поддержке родителей Луизы Филипп добился признания жены безумной и убедил императора Франца Иосифа I распорядиться о ее изоляции. В мае 1898 года Луиза оказалась в психиатрической лечебнице в Дёблинге, недалеко от Вены. Тем временем Маттачич был заключен в тюрьму по обвинению в подделке документов.

Луиза оставалась в заточении более шести лет.

В 1904 году Маттачич, уже вышедший на свободу, помог организовать ее побег. 31 августа, когда Луиза находилась в саксонском курортном городке Бад-Эльстер под ослабленным надзором, она сбежала и вместе с ним отправилась во Францию.

Но свобода не вернула ей того, что отняла семья.

Когда в 1909 году умер ее невероятно богатый отец, король Леопольд II, Луиза обнаружила, что значительная часть его состояния была недоступна для дочерей, в то время как его бывшая юная любовница Каролина Лакруа — на которой он женился незадолго до смерти — была щедро обеспечена. Луиза боролась за наследство, но проиграла эту битву.

Она умерла в 1924 году в Висбадене, окончательно порвав с королевским миром, в котором появилась на свет.

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