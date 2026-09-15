Одна императрица Китая была полностью стерта из истории: никто не знает даже ее имени

Императрица Китая пробыла на престоле 16 лет, после чего ее супруг попытался вычеркнуть ее имя из истории. Причины такого поступка до сих пор остаются неизвестными.

Современные историки даже не знаю, как на самом деле звали китайскую императрицу. Сегодня ее называют императрицей Нара, которая была второй супругой императора Цяньлуна из династии Цин. Известно, что она жила с 1718 по 1766 год, пишет Фокус.

Она управляла императорским двором, сопровождала мужа в поездках и на церемониях, а также родила ему детей. Однако во время инспекционной поездки императора по южному Китаю в 1765 году все рухнуло.

Согласно записям эпохи Цин, императрица отрезала себе волосы. Для маньчжурской женщины это была не просто стрижка. Отрезание волос могло означать глубокий траур, а поскольку император и вдовствующая императрица были живы, такой поступок мог быть расценен как тяжкое оскорбление или даже как символическое проклятие.

Но причины, побудившие ее к этому шагу, остаются одной из величайших тайн двора династии Цин.

Цяньлун отправил ее обратно в Пекин. Она лишилась императорских привилегий. Ее печати и документы были конфискованы, а штат прислуги — существенно сокращен.

Ее так и не низложили официально. Она просто начала исчезать из поля зрения.

Когда в августе 1766 года она скончалась в возрасте около 48 лет, ей не оказали почестей, полагающихся императрице. Церемонию погребения провели по значительно упрощенному обряду. Она не получила посмертного имени, и для нее не возвели отдельной императорской гробницы. Вместо этого ее останки поместили в усыпальницу благородной супруги императора Чуньхуэй.

Даже ее облик остался загадкой. Не сохранилось ни одного достоверно идентифицированного официального портрета, и историки давно подозревают, что все записи и изображения, связанные с ней, были намеренно изъяты или уничтожены.

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