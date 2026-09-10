Роботи-доставщики зібралися на "мітинг" на одній із вулиць Чикаго: стався дивний збій (відео)

На вулицях Чикаго роботи-доставники вже встигли травмувати кількох людей та протаранити автобусні зупинки. Місцева влада була змушена встановити заборонену зону, обмеживши діяльність компаній певною частиною міста.

Тепер з'ясувалося, що роботи також здатні масово скупчуватися на жвавих тротуарах, що робить безпечний прохід для пішоходів практично неможливим, пише Futurism.

На відео, яким поділилася мешканка Чикаго Бекка Остін під час ранкової пробіжки, зафіксовано дивний момент: група роботів-доставщиків компанії Coco влаштувала "затор" на тротуарі неподалік від парку Лінкольн-парк.

Судячи з усього, причиною інциденту став незвичайний збій: на відео видно, як Остін намагається подолати справжню смугу перешкод із десятка хаотично рухомих роботів, чиї сигнальні вогні блимають, поки вони збиваються в купу на вузькій ділянці тротуару.

"Сьогодні на маршруті пробіжки було трохи тісно", — написала Остін у підписі до відео.

Відео викликало бурхливу реакцію в коментарях, причому більшість відгуків були негативними.

У коментарі під дописом Остіна представники компанії Coco вибачилися, визнавши, що "роботи не повинні працювати таким чином".

"Наша команда швидко виявила проблему, і вже за кілька хвилин роботів прибрали з колії, і вони повернулися до нормальної роботи. Ми вжили заходів, щоб подібне більше не повторилося", — заявили в компанії.

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