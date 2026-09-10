Роботы-доставщики собрались на "митинг" на одной из улиц Чикаго: произошел странный сбой (видео)

На улицах Чикаго роботы-доставщики уже успели травмировать нескольких людей, протаранить автобусные остановки. Местные власти были вынуждены ввести запретную зону, ограничив деятельность компаний определенной частью города.

Теперь выяснилось, что роботы также способны массово скапливаться на оживленных тротуарах, делая безопасный проход для пешеходов практически невозможным, пишет Futurism.

На видео, которым поделилась жительница Чикаго Бекка Остин во время утренней пробежки, запечатлен странный момент: группа роботов-доставщиков компании Coco устроила “пробку” на тротуаре неподалеку от парка Линкольн-парк.

Судя по всему, причиной инцидента стал необычный сбой: на видео видно, как Остин пытается преодолеть настоящую полосу препятствий из дюжины хаотично движущихся роботов, чьи сигнальные огни мигают, пока они сбиваются в кучу на узком участке тротуара.

“Сегодня на маршруте пробежки было тесновато”, — написала Остин в подписи к видео.

Ролик вызвал бурную реакцию в комментариях, причем большинство отзывов были негативными.

В комментарии под постом Остин представители компании Coco принесли извинения, признав, что «роботы не должны работать подобным образом».

“Наша команда быстро обнаружила проблему, и уже через несколько минут роботы были убраны с пути и вернулись к нормальной работе. Мы приняли меры, чтобы подобное больше не повторилось”, - заявили в компании.

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