Княгиня Ольга та її найжорстокіша помста в історії: підступний план не пощадив нікого

Княгиня Ольга жорстоко розправилася з древлянами, які вбили її чоловіка, київського князя Ігоря. Чотири послідовні акти помсти були описані в "Повісті врем'яних літ".

Після того, як у 945 році н. е. древляни вбили князя Ігоря, вони запропонували княгині Ользі вийти заміж за свого князя Мала, пише "Фокус".

Двадцять послів древлян прибули на човні для сватання, і княгиня не відмовила їм одразу. Вона наказала їм залишатися на човні, пообіцявши, що вранці кияни урочисто провезуть їх до міста. Наступного ранку кияни справді пронесли човен вулицями, але лише наприкінці шляху скинули його в розкопану яму. Усі 20 послів були поховані живцем.

Ще до того, як древляни дізналися про те, що сталося, Ольга надіслала послання князю Малу: "Надішли за мною своїх найкращих воєвод, інакше твій народ не прийме мене".

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Князь погодився й відправив своїх найзнатніших древлян. Ольга запросила їх до лазні, щоб гості могли освіжитися після довгої дороги. Щойно делегація увійшла всередину, княгиня зачинила їх там і спалила лазню дотла.

Після цього княгиня Ольга вирушила до столиці ворога на традиційну тризну — поминальний бенкет на честь вбитого чоловіка. Вона переконала військо племені в тому, що готова підкоритися, і щедро пригощала їх алкоголем.

Коли все п'ятитисячне військо до нестями напилося й заснуло, Ольга подала сигнал. Її вірні бійці перебили всіх до одного.

Останній удар Ольга завдала поселенню древлян. Вона запропонувала мир на одній дуже дивній умові: княгиня зажадала по три голуби та три горобці з кожного двору.

Древляни погодилися і виконали вимогу княгині. Тієї ж ночі воїни Ольги прив’язали до лапок птахів тліючі трути з сіркою та відпустили птахів. Голуби й горобці повернулися до своїх гнізд, внаслідок чого поселення древлян згоріло дотла.

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