Княгиня Ольга и ее самая жестокая месть в истории: коварный план не пощадил никого

Княгиня Ольга жестоко расправилась с древлянами, которые убили ее супруга, киевского князя Игоря. Четыре последовательных акта возмездия были описаны в “Повести временных лет”.

После того, как в 945 году н.э. древляне убили князя Игоря, они предложили княгине Ольге выйти замуж за своего князя Мала, пишет Фокус.

Двадцать послов древлян прибыли на ладье для сватовства, и княгиня не отказала им сразу. Она велела им оставаться на ладье, пообещав, что утром киевляне торжественно пронесут их в город. На следующее утро киевляне действительно пронесли ладью по улицам, но только в конце пути сбросили ее в разрытую яму. Все 20 послов были похоронены заживо.

Прежде, чем древляне узнали о случившемся, Ольга отправила послание князю Мала: “Пришли за мной своих лучших воевод, иначе твой народ не примет меня”.

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Князь согласился и отправил своих самых знатных древлян. Ольга пригласила их в баню, чтобы гости могли освежиться после долгой дороги. Как только делегация вошла внутрь, княгиня заперла их внутри и сожгла баню дотла.

После княгиня Ольга отправилась в столицу врага на традиционную тризну – поминальный пир по убитому супругу. Она убедила войско племени в том, что готова покориться, и щедро угощала их спиртным.

Когда всё пятитысячное войско мертвецки напилось и уснуло, Ольга подала сигнал. Ее верные бойцы перебили всех до единого.

Последний удар Ольга нанесла по поселению древлян. Она предложила мир на одном очень странном условии: княгиня потребовала по три голубя и три воробья с каждого двора.

Древляне согласились и выполнили требование княгини. Той же ночью воины Ольги привязали к лапкам птиц привязали тлеющие труты с серой и отпустили птиц. Голуби и воробьи вернулись в свои гнезда, в результате чего, поселение древлян сгорело дотла.

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