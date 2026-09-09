Жила одного разу, похована двічі: у 1705 році ірландка після смерті знову вийшла заміж і народила
У 1705 році в Лургані, Ірландія, жінка на ім’я Марджорі Макколл тяжко захворіла на лихоманку. Те, що сталося з нею після цього, увійшло в історію.
Стан Макколл був вкрай важким, і в якийсь момент члени її родини вирішили, що жінка справді померла. Похорон провели поспіхом, оскільки побоювалися поширення інфекції, пише Фокус.
Чоловік покійної, місцевий лікар Джон Макколл, не зміг зняти коштовну обручку з пальця покійної, оскільки її руки сильно набрякли. Саме ця деталь незабаром привернула увагу грабіжників могил.
Тієї ж ночі зловмисники розкопали свіжу могилу. Не маючи можливості зняти обручку з її пальця, вони почали її відрізати. Раптовий больовий шок вивів Марджорі, яка ще була жива, із глибокої коми.
Жінка сіла у власну труну й почала кричати, навіюючи жах на грабіжників, які, перелякані, втекли.
Вкрита брудом і все ще одягнена в похоронний одяг, Марджорі вилізла з могили й пішла додому. Двері покійної відчинив її чоловік Джон, який побачив Марджорі — живу, що стікала кров’ю та була в савані. Вдівець знепритомнів і помер на місці.
Пізніше його поховали у могилі, виритій для його дружини Марджорі Макколл.
Сама ж Марджорі зрештою знову вийшла заміж і народила кількох дітей. Коли вона померла багато років по тому, її поховали на кладовищі Шанкілл у Лургані. На її надгробку написано: "Жила одного разу, похована двічі".
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