Жила однажды, похоронена дважды: в 1705 году ирландка после смерти снова вышла замуж и родила

В 1705 году в Лургане, Ирландии женщина по имени Марджори Макколл тяжело заболела лихорадкой. То, что произошло с ней после – вошло в историю.

Состояние Макколл было крайне тяжелым и в какой-то момент члены ее семьи решили, что женщина действительно умерла. Похороны провели в спешке, так как боялись распространения инфекции, пишет Фокус.

Супруг несчастной, местный врач Джон Макколл, не смог снять драгоценное кольцо с пальца усопшей, так как ее руки сильно опухли. Именно эта деталь вскоре привлекла внимание расхитителей могил.

Той же ночью злоумышленники раскопали свежую могилу. Не имея возможности снять кольцо с ее пальца, они начали его отрезать. Внезапный болевой шок вывел все еще живую Марджори из глубокой комы.

Женщина села в собственном гробу и начала кричать, наводя ужас на грабителей, которые в страхе сбежали.

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Покрытая грязью и все еще одетая в погребальную одежду, Марджори вылезла из могилы и пошла домой. Дверь усопшей открыл ее супруг Джон, который увидел Марджори – живую, истекающую кровью и в саване. Вдовец потерял сознание и умер на месте.

Позже его похоронили в могиле, вырытой для его супруги Марджори Макколл.

Сама же Марджори в конце концов снова вышла замуж и родила несколько детей. Когда она умерла много лет спустя, ее похоронили на кладбище Шанкилл в Лургане. На ее надгробии написано: “Жила однажды, похоронена дважды”.

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