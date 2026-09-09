Шматочки шовку замість туалетного паперу: 800 років тому люди зналися на розкоші (фото)

Під час розкопок у місті Падерборн, що на заході Німеччини, археологи виявили у туалеті незвичайні артефакти віком 800 років.

Вчені виявили записник, який, судячи з усього, його власник випадково впустив у туалет. Стародавні вбиральні становлять особливий інтерес для археологів, оскільки вони забезпечують сприятливі умови для збереження артефактів, пише Archaeology Magazine.

Особливо добре зберігаються артефакти з органічних матеріалів, як-от, наприклад, блокнот.

"У цьому туалеті були ідеальні умови, оскільки він був герметично закритий, а надзвичайно вологе середовище допомогло зберегти дерево та віск, з яких виготовлено блокнот", — каже археолог із Падерборна Свева Гай.

Блокнот віком 800 років Фото: LWL/S. Brentführer

Блокнот також був поміщений у футляр із тисненої шкіри, що додатково захищало його від багатовікового розкладання.

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Вченим поки що не вдалося розшифрувати текст на 10 сторінках стародавнього зошита; ймовірно, на це знадобиться ще близько року. Проте археологи сходяться на думці, що записи в зошиті зроблені латиною.

Гай вважає, що записник, найімовірніше, належав комусь із вищого стану, можливо, заможному купцеві, який записував угоди чи свої роздуми. Також записи могли належати священнослужителю або молодому ченцю, пов’язаному з сусіднім Петропавлівським монастирем.

"Деякі речення є письмовими вправами, які можна стерти, що дає змогу використовувати їх повторно", — каже Гай.

Разом із записником археологи знайшли подерті шматочки шовку, які, можливо, використовувалися як туалетний папір, що є ще одним свідченням соціального та економічного становища власника.

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