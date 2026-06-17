Навіть туалети стають розумними: у Китаї створили робот-унітаз, який слідує за господарем

Китайський бренд Yueban створив перший у світі самокерований туалет, який може доставити ванну кімнату прямо до свого господаря.

Робот-унітаз може прибути в будь-яке приміщення, активуючись одним натисканням кнопки або голосовою командою. Автори винаходу заявляють, що туалет навіть може самостійно змивати воду та очищатися, пише Daily Mail.

Робот-туалет отримав назву "Маленький компаньйон" і вже продається в Китаї за 4,3 тис. доларів. Виробник зазначає, що новий робот призначений для людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями, яким інакше потрібна допомога доглядальниці.

Але користувачі в соцмережах уже жартують, що туалет-робот користуватиметься великою популярністю серед особливо лінивих.

"Він створений для людей похилого віку, але насправді ним користуватимуться молоді люди", — пишуть користувачі в соцмережах.

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Робот був представлений на Шанхайській міжнародній виставці медичного обладнання для догляду за людьми похилого віку.

"Ми сподіваємося сприяти створенню безбар’єрного суспільства за допомогою інтелектуальних технологій, щоб кожен міг отримувати рівну турботу", — зазначає виробник.

Керувати туалетом можна за допомогою пульта дистанційного керування з великими, "зручними для людей похилого віку" кнопками або голосовими командами. Він розроблений таким чином, щоб система розпізнавання голосу працювала в автономному режимі, навіть без підключення до Wi-Fi.

Після отримання команди Xiaoban використовує свою "систему 3D-обходу перешкод із застосуванням ШІ", щоб прокласти маршрут прямо до користувача. Робот оснащений комбінацією лідарних та ультразвукових датчиків для побудови карти навколишнього середовища та обходу будь-яких прихованих перешкод. Це означає, що йому не потрібні камери для орієнтування, що забезпечує конфіденційність користувачів.

Після того, як користувач завершить свої справи, передбачено промивання теплим водою з біде та струмінь повітря для висушування, а потім — фінальний спалах ультрафіолетового світла для дезінфекції.

Компанія заявляє, що унітаз навіть оснащений "потужною системою нейтралізації запахів", яка містить поролоновий екран та фільтр з активованого вугілля для нейтралізації будь-яких небажаних запахів.

Після цього користувачеві залишається лише встати з унітазу та дати команду роботу повернутися на свою док-станцію.