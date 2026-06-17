Даже туалеты становятся умными: в Китае создали робот-унитаз, который ездит за хозяином

Китайский бренд Yueban создал первый в мире самоуправляемый туалет, который может доставить ванную комнату прямо к своего хозяину.

Робот-унитаз может приехать в любое помещение, активированный одним нажатием кнопки или голосовой командой. Авторы изобретения говорят, что туалет даже может самостоятельно смыть воду и почиститься, пишет Daily Mail.

Робот-туалет был назван как “Маленький компаньон” и уже продается в Китае за 4,3 тыс. долларов. Производитель говорит, что новый робот предназначен для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, которым в противном случае требуется помощь сиделки.

Но пользователи в соцсетях уже шутят о том, что робот-туалет будет пользоваться большой популярностью среди особо ленивых.

“Он создан для пожилых людей, но на самом деле им будут пользоваться молодые люди”, - пишут пользователи в соцсетях.

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Робот был представлен на Шанхайской международной выставке медицинского оборудования для ухода за пожилыми людьми.

“Мы надеемся способствовать созданию безбарьерного общества с помощью интеллектуальных технологий, чтобы каждый мог получать равную заботу”, - говорит производитель.

Управлять туалетом можно с помощью пульта дистанционного управления с большими, “удобными для пожилых” кнопками или голосовыми командами. Он разработан таким образом, чтобы система распознавания голоса работала в автономном режиме, даже без подключения к Wi-Fi.

После получения команды Xiaoban использует свою “систему 3D-обхода препятствий с использованием ИИ”, чтобы проложить маршрут прямо к пользователю. Робот оснащен комбинацией лидарных и ультразвуковых датчиков для построения карты окружающей среды и обхода любых скрытых препятствий. Это означает, что ему не нужны камеры для ориентирования, что обеспечивает конфиденциальность пользователей.

После того, как пользователь закончит свои дела, предусмотрена промывка теплым биде и струя воздуха для высушивания, а затем финальная вспышка ультрафиолетового света для дезинфекции.

Компания заявляет, что унитаз даже имеет “мощную систему нейтрализации запахов”, содержащую поролоновый экран и фильтр из активированного угля для нейтрализации любых нежелательных запахов.

После этого пользователю остается только сойти с унитаза и дать команду роботу вернуться на свою док-станцию.