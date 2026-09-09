Лоскуты шелка вместо туалетной бумаги: 800 лет назад люди знали толк в роскоши (фото)

Во время раскопок в городе Падерборн, на западе Германии археологи нашли необычные артефакты в туалете возрастом 800 лет.

Ученые обнаружили блокнот, который видимо, его владелец упустил прямиков в туалет. Древние уборные для археологов представляют особый интерес, так как они обеспечивают благоприятные условия для сохранения артефактов, пишет Archaeology Magazine.

Особенно хорошо сохраняются артефакты из органических материалов, как к примеру, блокнот.

“В этом туалете были идеальные условия, поскольку он был герметично закрыт, а чрезвычайно влажная среда помогла сохранить дерево и воск, из которых сделан блокнот”, - говорит археолог Падерборна Свева Гай.

Блокнот возрастом 800 лет Фото: LWL/S. Brentführer

Блокнот также был заключен в футляр из тисненой кожи, что дополнительно защищало его от многовекового разложения.

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Тест на 10 страницах древнего блокнота ученым пока не удалось прочитать, предположительно, для этого потребуется еще около года. Тем не менее археологи сходятся во мнении, что записи в блокноте сделаны на латыни.

Гай полагает, что записная книжка, скорее всего, принадлежала кому-то из высшего сословия, возможно, богатому торговцу, записывающему сделки или размышления. Также записи могли принадлежать священнослужителю или молодому монаху, связанному с близлежащим Петропавловским монастырем.

“Некоторые предложения представляют собой письменные упражнения, которые можно стереть, что позволяет повторно использовать”, — говорит Гай.

Вместе с записной книжкой археологи нашли рваные кусочки шелка, которые, возможно, использовались в качестве туалетной бумаги, что является еще одним показателем социального и экономического положения владельца.

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