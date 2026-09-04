Еволюція мови: як вогонь допоміг нам говорити (фото)

Нова гіпотеза припускає, що поява мови пов'язана не лише з жестами, полюванням чи виготовленням знарядь, а й із тим, що відбувалося після заходу сонця. Дослідники Кетрін Хобайтер та Натаніель Доміні висунули припущення, що вогонь створив особливе соціальне середовище, в якому розповіді могли сприяти формуванню шляху до усної мови.

Вчені стверджують, що найперші основи мови, ймовірно, існували у жестах, якими користуються людиноподібні мавпи. Шимпанзе та інші тварини можуть спілкуватися, координувати дії та навіть користуватися знаряддями, пише IFLScience.

Хобайтер вважає, що люди мали те, чого не мали інші мавпи: здатність використовувати спілкування для розповіді історій та формування соціальної ідентичності. Біля багаття члени групи могли залишатися разом після закінчення денної роботи. Це давало більше часу для спілкування, яке не було безпосередньо пов'язане з пошуком їжі, уникненням небезпеки чи організацією щоденних завдань.

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У умовах слабкого освітлення жести важче розгледіти, тоді як людський голос залишається корисним Фото: Pexels

Важливим порівнянням є дані про сучасних мисливців-збирачів. Дослідження 2014 року, присвячене намібійському племені, виявило істотну зміну в характері розмов після настання темряви. Денні обговорення частіше стосувалися практичних питань, тоді як у тривалих вечірніх розмовах біля багаття переважали розповіді.

Вогонь міг також вплинути на те, як відбувалася комунікація. У умовах слабкого освітлення жести важче розгледіти, тоді як людський голос залишається корисним. Це могло сприяти поступовому переходу від комунікації, що значною мірою спиралася на видимі жести, до ширшого використання мови.

Найперші основи мови, ймовірно, існували у жестах, якими користуються людиноподібні мавпи Фото: Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

У новій статті також звертається увага на мерехтливий характер світла вогнища. Автори висунули гіпотезу, що ритм розповіді може взаємодіяти з ритмом полум'я, а оповідачі та слухачі можуть демонструвати синхронізовану мозкову активність, частоту серцебиття або поведінку.

Дослідники наголосили, що їхня гіпотеза поки недоведена та потребує подальшої перевірки. Для цього вчені пропонують кілька експериментів, пов'язаних зі структурою та ритмом оповідань, видимістю жестів у світлі вогню та можливою синхронізацією між оповідачами та аудиторією.

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