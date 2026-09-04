Эволюция речи: как огонь помог нам говорить (фото)

Новая гипотеза предполагает, что появление языка связано не только с жестами, охотой или изготовлением орудий труда, но и с тем, что происходило после захода солнца. Исследователи Кэтрин Хобайтер и Натаниэль Домини выдвинули предположение, что огонь создал особую социальную среду, в которой рассказы могли способствовать формированию пути к устной речи.

Учёные утверждают, что самые ранние основы языка, вероятно, заключались в жестах, которыми пользуются человекообразные обезьяны. Шимпанзе и другие животные могут общаться, координировать действия и даже пользоваться орудиями труда, пишет IFLScience.

Хоббайтер считает, что у людей было то, чего не было у других обезьян: способность использовать общение для рассказывания историй и формирования социальной идентичности. У костра члены группы могли оставаться вместе после окончания дневной работы. Это давало больше времени для общения, которое не было напрямую связано с поиском пищи, избеганием опасности или организацией повседневных дел.

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В условиях слабого освещения жесты разглядеть сложнее, тогда как человеческий голос по-прежнему остается полезным Фото: Pexels

Важным сравнением служат данные о современных охотниках-собирателях. Исследование 2014 года, посвящённое намибийскому племени, выявило существенное изменение характера разговоров после наступления темноты. Дневные беседы чаще касались практических вопросов, тогда как в длительных вечерних разговорах у костра преобладали рассказы.

Огонь мог также повлиять на то, как происходило общение. В условиях слабого освещения жесты разглядеть труднее, тогда как человеческий голос остается полезным. Это могло способствовать постепенному переходу от общения, в значительной степени основанного на видимых жестах, к более широкому использованию речи.

Самые ранние основы языка, вероятно, заключались в жестах, которыми пользуются человекообразные обезьяны Фото: Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

В новой статье также обращается внимание на мерцающий характер света костра. Авторы выдвинули гипотезу, что ритм повествования может взаимодействовать с ритмом пламени, а рассказчики и слушатели могут демонстрировать синхронизированную мозговую активность, частоту сердечных сокращений или поведение.

Исследователи подчеркнули, что их гипотеза пока не доказана и требует дальнейшей проверки. Для этого учёные предлагают несколько экспериментов, связанных со структурой и ритмом рассказов, видимостью жестов в свете огня и возможной синхронизацией между рассказчиками и аудиторией.

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