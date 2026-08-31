Одягнув сонцезахисні окуляри та заряджає батареї: як поживає новий улюбленець NASA

Космічний телескоп "Ненсі Грейс Роман" підняв сонцезахисний екран, а також захисний козирок для приладів було успішно розгорнуто. Батареї телескопа почали заряджатися.

Команда "Роман" офіційно підтвердила, що космічний телескоп успішно розгорнув свої сонячні панелі та нижній сонцезахисний козирок над приладами. Це сталося всього через півтори години після запуску телескопа в космос, повідомляє NASA.

У найближчі дні на борту космічного апарата "Роман" будуть розгорнуті високоефективна антена та висувна кришка апертури, що нагадує козирок, наземні диспетчери розпочнуть першу з двох корекцій на середній траєкторії, і увімкнеться коронограф. Цей прилад продемонструє технологію, яку можна буде використовувати для отримання зображень планет, схожих на Землю, у пошуках життя у Всесвіті. Коронограф "Романа" зробить гігантський крок у цьому напрямку, знімаючи планети, подібні до Юпітера.

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Shades on and batteries charging! 😎 🔋



Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7 — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026

Через кілька тижнів після початку польоту "Роман" активує свою основну камеру. Це 300-мегапіксельна інфрачервона камера з 18 детекторами 4K. Детектори збиратимуть фотони світла, які декодуватимуться у чіткі космічні панорами. Завдяки жорсткій конструкції обсерваторії та стабільним оптичним характеристикам вона зможе швидко сканувати небо, не потребуючи значного часу між окремими спостереженнями. Телескоп "Роман" призначений для дослідження Всесвіту в тисячу разів швидше, ніж космічний телескоп "Хаббл" НАСА.

Протягом решти трьох місяців, відведених на введення телескопа в експлуатацію, вчені проводитимуть серію калібрувань та випробувань приладів. NASA планує опублікувати перші знімки, отримані за допомогою "Романа", на початку 2027 року.

Космічний телескоп передаватиме 1,4 терабайта даних щодня — це найвищий показник швидкості передачі даних серед усіх астрофізичних місій NASA на сьогодні. Машинне навчання, штучний інтелект та вчені-аматори допоможуть відфільтрувати ці дані та виділити важливі результати, які потім зможуть дослідити астрономи.

"Ми ніколи раніше не могли бачити Всесвіт так, як це робить "Роман". Невідомо, що ще ми дізнаємося і побачимо до цього часу наступного року", — сказала Джулі МакЕнері, старший науковий співробітник проєкту "Роман" у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

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