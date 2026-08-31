Надел солнцезащитные очки и заряжает батареи: как поживает новый любимец NASA
Космический телескоп Нэнси Грейс Роман поднял солнцезащитный экран, а также защитный козырек для приборов был успешно развернут. Батареи телескопа начали заряжаться.
Команда "Роман" официально подтвердила, что космический те6лескоп успешно развернул свои солнечные панели и нижний солнцезащитный козырек над приборами. Это произошло спустя всего полтора часа после запуска телескопа в космос, пишет NASA.
В ближайшие дни на борту космического аппарата "Роман" будут развернуты высокоэффективная антенна и выдвижная крышка апертуры, напоминающая козырек, наземные диспетчеры начнут первую из двух коррекций на средней траектории, и включится коронограф. Этот прибор продемонстрирует технологию, которую смогут использовать для получения изображений землеподобных планет в поисках жизни во Вселенной. Коронограф "Романа" сделает гигантский шаг в этом направлении, делая снимки планет, подобных Юпитеру.
Shades on and batteries charging! 😎 🔋— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026
Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7
Через несколько недель после начала полета "Роман" активируется свой основной. Это 300-мегапиксельная инфракрасная камера с 18 детекторами 4K. Детекторы будут собирать фотоны света, которые декодируют в четкие космические панорамы. Благодаря жесткой конструкции обсерватории и стабильным оптическим характеристикам она сможет быстро сканировать небо, не требуя значительного времени между отдельными наблюдениями. Телескоп "Роман" предназначен для исследования Вселенной в тысячу раз быстрее, чем космический телескоп Hubble НАСА.
В течение оставшегося трехмесячного периода ввода в эксплуатацию телескопа ученые будут проводить серию калибровок и испытаний приборов. NASA планирует опубликовать первые изображения, полученные с помощью "Роман", к началу 2027 года.
Космический телескоп будет передавать 1,4 терабайта данных каждый день — это самый высокий показатель скорости передачи данных среди всех астрофизических миссий NASA на сегодняшний день. Машинное обучение, искусственный интеллект и ученые-любители помогут отфильтровать эти данные и отметить важные результаты, которые затем смогут изучить астрономы.
"Мы никогда раньше не могли видеть Вселенную так, как это делает "Роман". Неизвестно, что еще мы узнаем и увидим к этому времени в следующем году", — сказала Джули МакЭнери, старший научный сотрудник проекта "Роман" в Центре космических полетов имени Годдарда NASA.
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