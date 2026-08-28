У чотири рази більше ніг, ніж мають сьогодні комахи: виявлено вид, який раніше залишався непоміченим науковцями

У новому дослідженні вчені виявили абсолютно новий та унікальний вид комахи — у неї в рази більше ніг, ніж ті, що раніше зустрічалися вченим.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, одним із найчисленніших є комахи. Як правило, у повзучих комах спостерігається фіксована кількість ніг: наприклад, у павукоподібних — 8 ніг, у багатоніжок — від 34 до 1300, а у типової середньої комахи — 6, пише IFLScience.

Однак у недавньому дослідженні вчені вивчали скам’янілість, виявлену в Техасі, і натрапили на щось дуже несподіване — стародавню комаху з досить незвичайною кількістю ніг. Аналіз показав, що ця комаха, яка жила близько 324 мільйонів років тому, мала 24 ноги.

За словами авторів дослідження, це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки може допомогти пояснити, чому давні предки комах випробували так багато різних варіантів будови ніг, перш ніж зупинитися на шести.

Відео дня

Скам’янілість являє собою новий вид, який отримав назву Chosha praecursor. Довжина тіла комахи сягає близько 49 міліметрів, а вік — приблизно 324 мільйони років. Вчені зазначають, що родова назва виду походить від слова ch’osh мовою навахо, що означає "комаха". Цікаво, що назва походить із міфу навахо, згідно з яким перший материк був заселений древніми комахоподібними істотами, нащадки яких заселили Землю. Це пояснює давнину скам’янілості та її значення для розуміння освоєння суші шестиногими комахами.

Кінцівки більше схожі на весла, призначені для плавання або пересування по воді, ніж для ходьби по суші Фото: NIGPAS

Аналіз стародавньої комахи показав, що з усіх 24 ніг лише шість є ходовими. У стародавнього виду також було виявлено яйцеклад, який є базовим планом будови тіла більшості сучасних комах. Усі сучасні шестиногі комахи мають шість ходильних ніг, прикріплених до грудей, і жодної до черевця.

Однак у C. praecursor сегменти 1–9 черевця також мають кінцівки, модифікації на кінцях яких більше нагадують весла, ніж пристосування для ходьби. Це вказує на те, що вид, ймовірно, вів напівводний амфібійний спосіб життя, а також, можливо, мешкав на межі між сушею та водою.

У ході дослідження вчені вивчили два види комах, окрім C. Praecursor, і виявили, що всі вони належать до примітивної стовбурової групи комах — це відкриття допомагає заповнити прогалину в ранній еволюційній історії комах. Оскільки у сучасних комах немає кінцівок на черевці, припускається, що втрата цих черевних придатків була одним із ключових нововведень для адаптації до більш наземного способу життя.

Простіше кажучи, результати нового дослідження свідчать про те, що предками комах були панракоподібні, які мали ці додаткові кінцівки. Пізніше їхня будова спростилася, і зрештою деякі ноги повністю зникли у наземних комах із шістьма грудними кінцівками, яких ми спостерігаємо сьогодні.

Інші новини