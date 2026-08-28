В четыре раза больше ног, чем сегодня у насекомых: найден вид, который ранее ускользал от ученых

В новом исследовании ученые обнаружили совершенно новый и уникальный вид насекомого — у него в разы больше ног, чем ранее встречали ученые.

Наша планета является домом для невероятного количества видов, одним из самых обширных являются насекомые. Как правило, у ползучих насекомых наблюдается сталое количество ног: например, у паукообразных — 8 ног, у многоножек — от 34 до 1300,а у типичного среднего насекомого — 6, пишет IFLScience.

Однако в недавнем исследовании ученые изучали окаменелость, обнаруженную в Техасе, и наткнулись на нечто весьма неожиданное — древнее насекомое с довольно необычным количеством ног. Анализ показал, что у этого насекомого, жившего около 324 миллионов лет назад, было 24 ноги.

По словам авторов исследования, это открытие чрезвычайно важно, поскольку может помочь объяснить, почему древние предки насекомых перепробовали так много разных вариантов строения ног, прежде чем остановиться на шести.

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Окаменелость представляет собой новый вид, который получил название Chosha praecursor. Длина тела насекомого достигает около 49 миллиметров, а возраст — приблизительно 324 миллиона лет. Ученые отмечают, что родовое название вида происходит от слова ch’osh на языке навахо, означающего "насекомое". Любопытно, что название возникло из мифа навахо, согласно которому первый материк был заселен древними насекомоподобными существами, потомки которых заселили Землю. Это объясняет древность окаменелости и ее значение для понимания освоения суши шестиногими насекомыми.

Конечности больше похожи на весла, предназначенные для плавания или хождения по воде, чем для ходьбы по суше Фото: NIGPAS

Анализ древнего насекомого показал, что из всех 24 ног лишь шесть являются ходильными. У древнего вида также был обнаружен яйцеклад, представляющий собой базовый план строения тела большинства современных насекомых. Все современные шестиногие насекомые имеют шесть ходильных ног, прикрепленных к груди, и ни одной к брюшку.

Однако у C. praecursor сегменты 1-9 брюшка также имеют конечности, с модификациями на концах, больше похожими на весла, чем на приспособления для ходьбы. Это указывает на то, что вид, вероятно, вел полуводный амфибийный образ жизни, а также, возможно, жил на границе между сушей и водой.

В ходе исследования ученые изучили два вида насекомых, помимо C. Praecursor, и обнаружили, что все они принадлежат к примитивной стволовой группы насекомых — открытие помогает заполнить пробел в ранней эволюционной истории насекомых. Поскольку у современных насекомых нет конечностей на брюшке, предполагается, что утрата этих брюшных придатков была одним из ключевых нововведений для адаптации к более наземному образу жизни.

Проще говоря, результаты нового исследования предполагают, что предками насекомых были панракообразные, обладавшие этими дополнительными конечностями. Позже их строение упростилось и в конечном итоге некоторые ноги полностью исчезли у наземных насекомых с шестью грудными конечностями, которых мы наблюдаем сегодня.

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