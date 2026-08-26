Всередині одного з найвідоміших замків Англії знайшли іншу зниклу фортецю: як так сталося (фото)

Виявилося, що давно загублена фортеця епохи Тюдорів має несподіваний зв'язок з одним із найвідоміших замків Англії. Нові дослідження показують, що камінь із замку Сандаун Генріха VIII, було повторно використано понад 300 років потому в Дуврському замку.

Це відкриття зробив доктор Крістофер Мур, науковий співробітник Кентського університету, який порівняв архівні записи з архітектурними пам'ятками, що збереглися до наших днів. Ключовою підказкою став звіт 1883 року, в якому зазначалося, що матеріали з замку Сандаун відправляли до Дувра, пише Daily Mail.

Мур пов'язав ці свідчення з вікторіанською прибудовою до "Воріт Констебля", зведеною у 1883–1884 роках для розміщення командувача Дуврського замку. Мур зазначив: "Це проливає світло на те, як під час робіт у Дуврському замку в XIX столітті було використано каміння з більш давньої фортеці епохи Тюдорів".

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Сандаун був спроєктований як артилерійська фортеця з великою центральною вежею та чотирма круглими бастіонами Фото: British Library

Замок Сандаун був одним із трьох "замків Даунс", зведених за наказом Генріха VIII у 1539–1540 роках, у час, коли Англія стикалася з загрозою вторгнення з боку Франції та Священної Римської імперії. Іншими двома фортецями були замки Волмер і Діл.

Сандаун був спроєктований як артилерійська фортеця з великою центральною вежею та чотирма круглими бастіонами. Його розташування на узбережжі графства Кент мало на меті захист важливої зони висадки.

Замок так і не зіткнувся з тим великим вторгненням, для відбиття якого його й збудували. Його остаточне руйнування спричинило не вороже військо, а море. Берегова ерозія поступово послаблювала споруду, і до XIX століття фортеця була покинута та розібрана.

Берегова ерозія поступово послаблювала споруду, і до XIX століття фортеця була покинута та розібрана Фото: Wikimedia Commons

Камінь із Сандауна згодом було використано в кількох місцях у Східному Кенті, зокрема в замку Волмер, каплиці Істрі Юніон та опорі другого пірсу в Ділі. "Реєстр історичного середовища Кента" підтверджує, що значна частина первісної споруди зникла внаслідок ерозії та подальшого знесення.

Нещодавно виявлений зв'язок із Дуврським замком додає ще одну главу до цієї історії. Звіт 1883 року надає документальні докази того, що камінь із Сандауна транспортували до Дувра, а збережена кладка прибудови до "Воріт Констебля" підтверджує архітектурну обґрунтованість його повторного використання.

В історії Дуврського замку 1916 року також зазначається, що під час розширення 1883 року використовували старий камінь із розібраного замку Сандаун, щоб нова споруда не контрастувала надто різко зі старою будівлею.

Звіт 1883 року надає документальні докази того, що камінь із Сандауна транспортували до Дувра Фото: Wikimedia Commons

Це відкриття має велике значення, оскільки сам замок Сандаун зберігся лише у вигляді уламків. Значна частина фортеці була втрачена внаслідок берегової ерозії, тоді як інші частини були знесені та включені до пізніших споруд.

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