Внутри одного из самых известных замков Англии обнаружили еще одну исчезнувшую крепость: как это произошло (фото)

Оказалось, что давно утраченная крепость эпохи Тюдоров имеет неожиданную связь с одним из самых известных замков Англии. Новые исследования показывают, что камень из замка Сандаун Генриха VIII был повторно использован более чем 300 лет спустя в Дуврском замке.

Это открытие сделал доктор Кристофер Мур, научный сотрудник Кентского университета, который сравнил архивные записи с сохранившимися до наших дней архитектурными памятниками. Ключевой подсказкой стал отчет 1883 года, в котором отмечалось, что материалы из замка Сандаун отправляли в Дувр, пишет Daily Mail.

Мур связал эти свидетельства с викторианской пристройкой к "Воротам Констебля", возведенной в 1883–1884 годах для размещения командующего Дуврским замком. Мур отметил: "Это проливает свет на то, как во время работ в Дуврском замке в XIX веке был использован камень из более древней крепости эпохи Тюдоров".

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Сандаун был спроектирован как артиллерийская крепость с большой центральной башней и четырьмя круглыми бастионами Фото: British Library

Замок Сандаун был одним из трёх "замков Даунс", построенных по приказу Генриха VIII в 1539–1540 годах, в то время, когда Англия сталкивалась с угрозой вторжения со стороны Франции и Священной Римской империи. Другими двумя крепостями были замки Волмер и Дил.

Сандаун был спроектирован как артиллерийская крепость с большой центральной башней и четырьмя круглыми бастионами. Его расположение на побережье графства Кент было призвано обеспечить защиту важной зоны высадки.

Замок так и не столкнулся с тем крупным вторжением, для отражения которого его и построили. Его окончательное разрушение вызвало не вражеское войско, а море. Береговая эрозия постепенно ослабляла сооружение, и к XIX веку крепость была заброшена и разобрана.

Береговая эрозия постепенно ослабляла сооружение, и к XIX веку крепость была заброшена и разобрана Фото: Wikimedia Commons

Камень из Сандауна впоследствии был использован в нескольких местах в Восточном Кенте, в частности в замке Волмер, часовне Истри Юнион и опоре второго пирса в Дили. "Реестр исторической среды Кента" подтверждает, что значительная часть первоначального сооружения исчезла в результате эрозии и последующего сноса.

Недавно обнаруженная связь с Дуврским замком добавляет ещё одну главу к этой истории. Отчет 1883 года содержит документальные свидетельства того, что камень из Сандауна доставляли в Дувр, а сохранившаяся кладка пристройки к "Воротам Констебля" подтверждает архитектурную обоснованность его повторного использования.

В истории Дуврского замка 1916 года также отмечается, что во время расширения в 1883 году использовался старый камень из разобранного замка Сандаун, чтобы новое сооружение не контрастировало слишком резко со старым зданием.

Отчет за 1883 год содержит документальные свидетельства того, что камень из Сандауна был доставлен в Дувр Фото: Wikimedia Commons

Это открытие имеет большое значение, поскольку сам замок Сандаун сохранился лишь в виде руин. Значительная часть крепости была утрачена в результате береговой эрозии, а остальные части были снесены и включены в более поздние сооружения.

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