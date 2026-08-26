Внутри одного из самых известных замков Англии обнаружили еще одну исчезнувшую крепость: как это произошло (фото)
Оказалось, что давно утраченная крепость эпохи Тюдоров имеет неожиданную связь с одним из самых известных замков Англии. Новые исследования показывают, что камень из замка Сандаун Генриха VIII был повторно использован более чем 300 лет спустя в Дуврском замке.
Это открытие сделал доктор Кристофер Мур, научный сотрудник Кентского университета, который сравнил архивные записи с сохранившимися до наших дней архитектурными памятниками. Ключевой подсказкой стал отчет 1883 года, в котором отмечалось, что материалы из замка Сандаун отправляли в Дувр, пишет Daily Mail.
Мур связал эти свидетельства с викторианской пристройкой к "Воротам Констебля", возведенной в 1883–1884 годах для размещения командующего Дуврским замком. Мур отметил: "Это проливает свет на то, как во время работ в Дуврском замке в XIX веке был использован камень из более древней крепости эпохи Тюдоров".
Замок Сандаун был одним из трёх "замков Даунс", построенных по приказу Генриха VIII в 1539–1540 годах, в то время, когда Англия сталкивалась с угрозой вторжения со стороны Франции и Священной Римской империи. Другими двумя крепостями были замки Волмер и Дил.
Сандаун был спроектирован как артиллерийская крепость с большой центральной башней и четырьмя круглыми бастионами. Его расположение на побережье графства Кент было призвано обеспечить защиту важной зоны высадки.
Замок так и не столкнулся с тем крупным вторжением, для отражения которого его и построили. Его окончательное разрушение вызвало не вражеское войско, а море. Береговая эрозия постепенно ослабляла сооружение, и к XIX веку крепость была заброшена и разобрана.
Камень из Сандауна впоследствии был использован в нескольких местах в Восточном Кенте, в частности в замке Волмер, часовне Истри Юнион и опоре второго пирса в Дили. "Реестр исторической среды Кента" подтверждает, что значительная часть первоначального сооружения исчезла в результате эрозии и последующего сноса.
Недавно обнаруженная связь с Дуврским замком добавляет ещё одну главу к этой истории. Отчет 1883 года содержит документальные свидетельства того, что камень из Сандауна доставляли в Дувр, а сохранившаяся кладка пристройки к "Воротам Констебля" подтверждает архитектурную обоснованность его повторного использования.
В истории Дуврского замка 1916 года также отмечается, что во время расширения в 1883 году использовался старый камень из разобранного замка Сандаун, чтобы новое сооружение не контрастировало слишком резко со старым зданием.
Это открытие имеет большое значение, поскольку сам замок Сандаун сохранился лишь в виде руин. Значительная часть крепости была утрачена в результате береговой эрозии, а остальные части были снесены и включены в более поздние сооружения.
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