Магнітні бурі наприкінці місяця: до чого готуватися 25-27 серпня (фото)

Магнітна активність на Землі найближчими днями може дещо зрости, однак сильних геомагнітних бур наразі не прогнозують.

За найсвіжішим прогнозом NOAA, оприлюдненим 25 серпня, максимальний очікуваний трьохгодинний Kp-індекс до 27 серпня становить 4,00 — це нижче порога магнітної бурі рівня G1, який починається з Kp 5.

25 серпня геомагнітна ситуація залишається спокійною: прогнозований Kp упродовж доби не перевищуватиме показника 2,67. 26 серпня активність також буде низькою — значення Kp очікуються переважно в межах 0,67–1,67.

Водночас 27 серпня ситуація може стати помітно активнішою: у вечірні години NOAA прогнозує Kp до 4,00. Це вже активна геомагнітна обстановка, але ще не магнітна буря категорії G1.

Магнітні бурі — це періоди сильного збурення магнітного поля Землі, які виникають переважно через активність Сонця Фото: Unsplash

Причиною можливого посилення геомагнітної активності є потік швидкого сонячного вітру, пов'язаний із корональною дірою на Сонці. Британська метеорологічна служба Met Office також прогнозує, що такий потік може досягти Землі наприкінці 26 серпня або, ймовірніше, 27 серпня. Очікується перехід від спокійних умов до нестійкої або активної геомагнітної ситуації з Kp 3–4, хоча можливість короткочасної бурі G1 залишається лише як потенційний сценарій.

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Прогноз космічної погоди може змінюватися після появи нових даних про сонячний вітер і активність Сонця. NOAA оновлює триденний прогноз двічі на добу, тому ближче до 26–27 серпня очікувані показники можуть бути уточнені.

Причиною можливого посилення геомагнітної активності є потік швидкого сонячного вітру, пов'язаний із корональною дірою на Сонці Фото: З відкритих джерел

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі — це періоди сильного збурення магнітного поля Землі, які виникають переважно через активність Сонця. Найчастіше причиною стають корональні викиди маси або потоки швидкого сонячного вітру, які досягають нашої планети та взаємодіють із її магнітосферою. Унаслідок цього геомагнітне поле починає коливатися сильніше, ніж зазвичай.

Для оцінки геомагнітної активності використовують Kp-індекс, який має значення від 0 до 9. Показники 0–2 відповідають спокійному магнітному полю, Kp 3–4 свідчать про підвищену активність, але ще не є магнітною бурею. Геомагнітна буря починається з Kp 5, що відповідає рівню G1 за п'ятиступеневою шкалою NOAA. Далі йдуть G2 при Kp 6, G3 при Kp 7, G4 при Kp 8 і G5 при Kp 9 — найсильніший рівень геомагнітної бурі.

Сильні магнітні бурі насамперед становлять ризик для технологічної інфраструктури. Вони можуть створювати перешкоди для радіозв'язку та супутникових систем, впливати на точність навігації, підвищувати навантаження на електромережі та спричиняти проблеми в роботі космічних апаратів. Одним із найвідоміших ефектів сильних геомагнітних збурень є полярне сяйво, яке під час потужних бур може спостерігатися значно південніше або північніше від звичних для нього широт.

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