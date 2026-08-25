Магнитные бури в конце месяца: к чему готовиться 25-27 августа (фото)

Магнитная активность на Земле в ближайшие дни может несколько возрасти, однако сильных геомагнитных бурь пока не прогнозируют.

По свежему прогнозу NOAA, обнародованному 25 августа, максимальный ожидаемый трехчасовой Kp-индекс к 27 августа составляет 4,00 — это ниже порога магнитной бури уровня G1, который начинается с Kp 5.

25 августа геомагнитная ситуация остается спокойной: прогнозируемый Kp в течение суток не будет превышать показателя 2,67. 26 августа активность также будет низкой – значения Kp ожидаются преимущественно в пределах 0,67–1,67.

В то же время, 27 августа ситуация может стать заметно более активной: в вечерние часы NOAA прогнозирует Kp до 4,00. Это уже активная геомагнитная обстановка, но еще не магнитная буря категории G1.

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Магнитные бури – это периоды сильного возмущения магнитного поля Земли, которые возникают преимущественно из-за активности Солнца Фото: Unsplash

Причиной возможного усиления геомагнитной активности есть поток быстрого солнечного ветра, связанный с корональной дырой на Солнце. Британская метеорологическая служба Met Office также прогнозирует, что такой поток может достичь Земли в конце 26 августа или, вероятно, 27 августа. Ожидается переход от спокойных условий к неустойчивой или активной геомагнитной ситуации с Kp 3–4, хотя возможность кратковременной бури G1 остается лишь потенциальным сценарием.

Прогноз космической погоды может изменяться после появления новых данных о солнечном ветре и активности Солнца. NOAA обновляет трехдневный прогноз дважды в сутки, поэтому к 26–27 августа ожидаемые показатели могут быть уточнены.

Причиной возможного усиления геомагнитной активности является поток быстрого солнечного ветра, связанный с корональной дырой на Солнце Фото: Из открытых источников

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это периоды сильного возмущения магнитного поля Земли, возникающие преимущественно из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся корональные выбросы массы или потоки быстрого солнечного ветра, достигающие нашей планеты и взаимодействующие с ее магнитосферой. В результате геомагнитное поле начинает колебаться сильнее, чем обычно.

Для оценки геомагнитной активности используют Kp-индекс, имеющий значение от 0 до 9. Показатели 0–2 соответствуют спокойному магнитному полю, Kp 3–4 свидетельствуют о повышенной активности, но еще не являются магнитной бурей. Геомагнитная буря начинается с Kp 5, что соответствует уровню G1 по пятиступенчатой шкале NOAA. Далее следуют G2 при Kp 6, G3 при Kp 7, G4 при Kp 8 и G5 при Kp 9 – самый сильный уровень геомагнитной бури.

Сильные магнитные бури, прежде всего, представляют риск для технологической инфраструктуры. Они могут создавать помехи для радиосвязи и спутниковых систем, влиять на точность навигации, повышать нагрузку на электросети и вызывать проблемы в работе космических аппаратов. Одним из самых известных эффектов сильных геомагнитных возмущений является полярное сияние, которое во время мощных бурь может наблюдаться значительно южнее или севернее привычных для него широт.

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