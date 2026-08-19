Приховане послання: піаністи залишають у творах загадкові "відбитки пальців"

Нещодавнє дослідження показало, що джазові музиканти залишають приховані "відбитки пальців" у своїй творчості — нові комп’ютерні моделі можуть розпізнати їх із точністю понад 90 %.

У недавньому дослідженні вчені виявили, що джазові музиканти залишають унікальні "відбитки пальців" у своїй творчості: простіше кажучи, якщо п’ятьом музикантам запропонувати зіграти якийсь твір, ми отримаємо п’ять абсолютно різних виконань. По суті, кожен артист буквально по-своєму інтерпретує музичний твір, пише IFLScience.

Для всіх, крім тих, хто має високорозвинений слух, ці зміни можуть бути непомітними, проте в новому дослідженні вчені навчили комп’ютери розпізнавати ці унікальні музичні "відбитки пальців" артистів.

У ході дослідження команда з Кембриджського університету навчила моделі машинного навчання на 84 годинах записів імпровізацій двох десятків легендарних джазових піаністів. Зазначимо, що музика включала 1629 сольних та ансамблевих виступів таких видатних музикантів, як Білл Еванс, Оскар Пітерсон і Телоніус Монк.

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Попередні дослідження вже показали, що віртуозні музиканти демонструють відмінності у роботі мозку порівняно з іншими людьми, які не мають музичних здібностей. Більше того, дослідження показали, що мозок джазових музикантів також відрізняється від мозку класичних музикантів. Однак саму джазову музику, з усією її складністю, було складніше вивчати з наукової точки зору.

Тепер у новому дослідженні вчені зосередилися на аналізі чотирьох музичних напрямків:

мелодія;

гармонія;

ритм;

динаміка.

Найкраща з протестованих моделей змогла визначити виконавця запису з точністю 94,4%. Так, один із унікальних "відбитків пальців" був виявлений вченими у багатьох записах Білла Еванса: низхідне мажорне або мінорне септаккордне арпеджіо. Воно зустрічалося 128 разів у його записах і всього близько 30 разів у записах інших виконавців, і раніше вчені ідентифікували його як відмінну рису імпровізацій Еванса.

Вченим також вдалося виявити музичні мотиви, які зазвичай не використовуються артистами. Наприклад, Оскар Пітерсон і Джуніор Манс часто використовують октавні тремоло у своїй грі — швидке чергування однієї ноти з нотою на цілу октаву вище або нижче неї, — тоді як у творчості Еванса вони зустрічалися набагато рідше.

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