Скрытое послание: пианисты оставляют в произведениях загадочные "отпечатки пальцев"

Недавнее исследование показало, что джазовые музыканты оставляют скрытые "отпечатки пальцев" в своей работе — новые компьютерные модели могут распознать их с точностью более 90%.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что джазовые музыканты оставляют уникальные "отпечатки пальцев" в своей работе: проще говоря, если пяти музыкантам предложить сыграть какое-то произведение, мы получим пять совершенно разных исполнений. По сути, каждый артист буквально по-своему интерпретирует музыкальное произведение, пишет IFLScience.

Для всех, кроме высококвалифицированного слуха, эти изменения могут быть неуловимы, однако в новом исследовании ученые обучили компьютеры считывать эти уникальные музыкальные "отпечатки пальцев" артистов.

В ходе исследования команда из Кембриджского университета обучила модели машинного обучения на 84 часах записей импровизаций двух десятков легендарных джазовых пианистов. Отметим, что музыка включала 1629 сольных и ансамблевых выступлений таких великих музыкантов, как Билл Эванс, Оскар Питерсон и Телониус Монк.

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Предыдущие исследования уже показали, что виртуозные музыканты демонстрируют различия в работе мозга в сравнении с другими людьми, не имеющими музыкальных способностей. Более того, исследования показали, что мозг джазовых музыкантов также отличается от мозга классических музыкантов. Однако саму джазовую музыку, во всей ее сложности, было сложнее изучать с научной точки зрения.

Теперь в новом исследовании ученые сосредоточились на анализе четырех музыкальны областей:

мелодия;

гармония;

ритм;

динамика.

Лучшая из протестированных моделей смогла определить исполнителя записи с точностью 94,4%. Так, один из уникальных "отпечатков пальцев" был обнаружен учеными во многих записях Билла Эванса: нисходящее мажорное или минорное септаккордовое арпеджио. Оно встречалось 128 раз в его записях и всего около 30 раз в записях других исполнителей, и ранее ученые идентифицировали его как отличительную черту импровизаций Эванса.

Ученым также удалось выявить музыкальные мотивы, которые обычно не используются артистами. Например, Оскар Питерсон и Джуниор Манс часто используют октавные тремоло в своей игре — быстрое чередование одной ноты с нотой на целую октаву выше или ниже нее, — тогда как в творчестве Эванса они встречались гораздо реже.

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