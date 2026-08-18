Знайдено спосіб зберегти молодість печінки: секретний компонент виявили у цитрусових

У недавньому дослідженні вчені виявили молекулу, яка, як вважається, може стати секретною зброєю для омолодження печінки.

Печінка — один із найдивовижніших органів людського тіла. Вона є багатозадачним механізмом, що виконує близько 500 життєво важливих функцій, зокрема переробку поживних речовин та фільтрацію шкідливих речовин у крові. Незважаючи на хімічні токсини, з якими печінці доводиться боротися щодня, вона дивовижно молода завдяки своїй унікальній здатності до самовідновлення, пише Science Alert.

Однак, на жаль, печінка не безсмертна. У міру старіння нашого організму старіє й печінка. У міру погіршення стану органу вона стає вразливою до різних форм жирової хвороби печінки. Але що, якби існував спосіб допомогти відновити старіючу печінку до її молодого стану?

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Автори нещодавнього дослідження заявили, що наблизилися до цієї мети. Команда використала сполуку, виявлену в цитрусових, щоб уповільнити і навіть повернути назад ознаки старіння печінки у мишей.

Вчені провели експеримент, у ході якого дослідили гесперитин — природний флавоноїд, що міститься в лимонах, лаймах, апельсинах та інших цитрусових. За словами першого автора дослідження, молекулярного біолога Чжао-Цін Шеня з Національного університету Ян Мін Цзяо Тун, молекула показала багатообіцяючі результати в ряді потенційних фармакологічних застосувань, включаючи різні протизапальні, омолоджувальні та нейропротекторні властивості.

На знімках порівнюються печінки мишей: молоді миші (віком три місяці, ліворуч), контрольні миші (26 місяців, у центрі) та миші, які отримували гесперитин (26 місяців, праворуч) Фото: ScienceAlert

Зазначимо, що раніше гесперитин було ідентифіковано як активатор гена CISD2, пов’язаного з довголіттям. Попередні дослідження показали, що цей ген насправді здатний підтримувати здоров’я печінки та метаболізм. Водночас дефіцит CISD2 сприяє розвитку жирової хвороби печінки, а також раку печінки.

Автори зазначають, що експресія CISD2 знижується з віком — це дає підстави припустити, що відновлення може бути перспективною стратегією для уповільнення старіння печінки та запобігання віковим захворюванням.

У ході дослідження вчені перевірили свою теорію: протягом 5 місяців щодня давали мишам віком 21 місяць дозу гесперитину, тоді як контрольна група отримувала неактивний замінник. Результати, опубліковані у журналі npj Aging, показали, що наприкінці курсу рівень CISD2 значно знизився в печінці контрольних тварин, а у старих мишей, які щодня отримували гесперитин, рівень CISD2 у печінці був порівнянний з рівнем у молодих мишей віком усього три місяці. Також знизилися показники кількох інших маркерів старіння та погіршення функції печінки, зокрема жирових відкладень, пошкоджених клітин печінки та запалення.

Вчені зазначають, що отримані ними результати вказують на існування відносно простого, але ефективного способу омолодити старіючу печінку.

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