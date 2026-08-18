Найден способ поддержать молодость печени: секретный компонент обнаружили в цитрусах

В недавнем исследовании ученые обнаружили молекулу, которая, как считается, может стать секретным оружием для омоложения печени.

Печень — один из самых удивительных органов человеческого тела. Она представляет собой многозадачный механизм выполняет около 500 жизненно важных функций, включая переработку питательных веществ и фильтрацию вредных веществ в крови. Несмотря на химические токсины, с которыми печени приходится бороться ежедневно, она удивительно молода благодаря своей уникальной способности к самовосстановлению, пишет Science Alert.

Однако, увы, печень не бессмертна. По мере того, как стареет наш организм стареет и печень. По мере ухудшения состояния органа она становится восприимчивой к различным формам жировой болезни печени. Но что, если бы существовал способ помочь восстановить стареющую печень до ее молодого состояния?

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Авторы недавнего исследования заявили, что приблизились к этой цели. Команда использовала соединение, обнаруженное в цитрусовых, чтобы замедлить и даже обратить вспять признаки старения печени у мышей.

Ученые провели эксперимент, в котором изучили гесперитин — природный флавоноид, содержащийся в лимонах, лаймах, апельсинах и других цитрусовых. По словам первого автора исследования, молекулярного биолога Чжао-Цин Шэня из Национального университета Ян Мин Цзяо Тун, молекула показала многообещающие результаты в ряде потенциальных фармакологических применений, включая различные противовоспалительные, омолаживающие и нейропротекторные свойства.

На снимках сравнивается печень мышей: молодые мыши (трехмесячного возраста, слева), контрольные мыши (26 месяцев, в центре) и мыши, получавшие гесперитин (26 месяцев, справа) Фото: ScienceAlert

Отметим, что ранее гесперитин был идентифицирован как активатор гены CISD2, связанного с долголетием. Предыдущие исследования показали, что этот ген на самом деле способен поддерживать здоровье печени и метаболизм. В то же время дефицит CISD2 способствуют развитию жировой болезни печени, а также рака печени.

Авторы отмечают, что экспрессия CISD2 снижается с возрастом — это позволяет предположить, что восстановление может быть многообещающей стратегией для замедления старения печени и предотвращения возрастных заболеваний.

В ходе исследования ученые проверили свою теорию: в течение 5 месяцев ежедневно давали мышам в возрасте 21 месяца дозу гесперитина, в то время как контрольная группа получала неактивный заменитель. Результаты, опубликованы в журнале npj Aging и показали, что в конце курса уровень CISD2 значительно снизился в печени контрольных животных, а у старых мышей, получавших гесперитин ежедневно, уровень Cisd2 в печени был сопоставим с уровнем у молодых мышей в возрасте всего трех месяцев. Также снизились показатели нескольких других маркеров старения и ухудшения функции печени, в том числе жировых отложений, поврежденные клетки печени и воспаление.

Ученые отмечают, что полученные ими результаты указывают на существование относительно простого, но эффективного способа омолодить стареющую печень.

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