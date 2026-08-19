Розпусниця Олімпу, народжена з морської піни: міфи про прекрасну Венеру, яка народила Купідона

Венера — не лише богиня кохання, її також вважають праматір’ю всього Стародавнього Риму та найпрекраснішою жінкою на Олімпі. "Фокус" з’ясував, які міфи про життя Венери є найпопулярнішими.

18 серпня 293 року до нашої ери в Римі заснували найдавніший із усіх відомих нам храмів богині кохання — Венери. Пізніше в ці ж дні почали відзначати свято, присвячене початку збору винограду, родючості садів та захисту майбутнього врожаю — Сільські Віналії (Vinalia Rustica).

У римській міфології Венера — не просто богиня кохання. Її також вважають праматір’ю всього римського народу. Цікаво, що багато історій про Венеру були запозичені з грецьких міфів про Афродіту, але кожна з них отримала свій унікальний "римський" контекст.

"Фокус" зібрав найпоширеніші міфи про богиню Венеру та її культ.

Народження з морської піни

Один із найпопулярніших — міф про те, що Венера народилася одразу дорослою з крапель крові кастрованого Урана, які впали у морську піну. Дослідники вважають, що цей міф римляни повністю запозичили з грецької історії про Афродіту. До речі, грецьке ім’я Aphrodite походить від слова aphros, що в перекладі якраз і означає "піна".

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Події міфу про народження Венери розгортаються на зорі створення світу, задовго до появи олімпійських богів. У той час титан Кронос, також відомий як Сатурн, повстав проти свого батька — бога неба Урана.

Згідно з міфом, Кронос відрубав батькові геніталії серпом і викинув їх у бурхливе море. У результаті кров і сперма Урана змішалися з морською водою, через що океан бурхливо спінився — з цієї білосніжної піни біля берегів острова Кітіра (Кіфера) і з’явилася прекрасна Венера.

Богиня Венера народилася з морської піни — дорослою, досконалою та оголеною. Бог західного вітру Зефір своїм ніжним подихом допомагав богині пересуватися по хвилях на величезній перламутровій мушлі. Зрештою ця мушля причалила до узбережжя Кіпру, і богиня зійшла на сушу. У тому місці, де стопа Венери вперше торкнулася землі, миттєво виросли квіти — троянди та миртові. На березі Венеру зустріли боги пір року, Ори, які одягнули богиню в прекрасні шати, прикрасили золотом і відвели до інших богів на Олімп. У результаті Венера поєднала в собі дві потужні стихії: небо (через кров Урана) і воду (з морської безодні).

За словами вчених, міф про народження Венери ілюструє народження абсолютної краси з неймовірно жорстокого вчинку. Вважається, що в основі міфу лежить ідея про те, що кохання здатне приборкати навіть первісний хаос.

Медальйон із зруйнованого вулканом міста Помпеї, на якому зображено Венеру Фото: Wikipedia

Венера — мати всього римського народу

Цей міф мав надзвичайно важливе державне та політичне значення для Стародавнього Риму. У той час як греки бачили в богині кохання лише джерело пристрасті, римляни шанували Венеру як праматір.

Згідно з міфом, у результаті зв’язку з троянським героєм Анхісом у Венери народився син Еней. Його нащадки, Ромул і Рем, як відомо, заснували Рим, а імператори з роду Юліїв, зокрема Цезар, вважали Венеру своєю прямою предкинею. Таким чином, Венера буквально виявляється матір’ю всього римського народу.

Історія починається на горі Іда, що розташована неподалік від Трої. Юпітер, втомившись від того, що Венера постійно закохує богів у смертних, вирішив провчити богиню, а тому вселив їй самій пристрасть до людини. Вибір Юпітера припав на прекрасного пастуха (і водночас троянського принца) Анхіса.

Щоб не налякати юнака своєю величчю, Венера з’явилася перед ним у вигляді смертної діви в розкішному вбранні. Але після ночі кохання богиня все ж відкрила пастуху свій справжній вигляд — і Анхіс жахнувся, оскільки в ті часи люди вірили, що зв'язок із богинею позбавляє людину сил і життя. Венера заспокоїла коханого, але заборонила хвалитися їхнім зв’язком під страхом удару блискавки Юпітера. У результаті цього союзу у Венери народився син на ім’я Еней.

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За переказами, коли Троя впала під натиском греків, саме Венера врятувала Енея та його родину від загибелі. Богиня з’явилася синові посеред палаючої Трої й зупинила його сліпу лють, наказавши тікати, оскільки йому судилося виконати велике призначення.

Венера вела кораблі троянських біженців крізь шторми, вступаючи в конфлікти з ворожою Юноною. Зрештою Енею вдалося дістатися підземного царства Аїда, щоб дізнатися майбутнє. Вважається, що саме Еней привів вцілілих троянців у регіон Лацій, де його син Асканій заснував місто Альба-Лонгу.

Через століття онука Енея, Рея Сільвія, народила від бога Марса близнюків — Ромула та Рема. Ромул, як вважається, став першим царем Риму. Якщо вірити цій історії, у жилах стародавніх римлян текла кров одразу двох богів: Венери, богині кохання та творення, і Марса, бога війни та сили.

Патриціанський рід Юліїв стверджував, що походить безпосередньо від сина Енея Асканія (Іула). До речі, Юлій Цезар активно використовував цю тезу для легітимізації своєї влади. У 46 році до нашої ери він навіть збудував розкішний храм Венери-Прародительки на своєму форумі, тим самим закріпивши за богинею статус матері цілої імперії.

Венера відвідує свого сина Енея Фото: Wikipedia

Зв’язок Венери та Адоніса

Міф про Венеру та Адоніса — одна з найтрагічніших і найромантичніших історій в античній культурі. Вчені вважають, що ця історія символізує циклічність природи: в’янення землі восени та її бурхливе розквіття навесні.

Ця історія бере свій початок від сина Венери, Купідона — маленький бог грався біля ніг матері й випадково подряпав її шкіру своєю чарівною стрілою. Перш ніж рана затягнулася, Венера побачила смертного юнака на ім’я Адоніс. Він був сином кіпрського царя і мав таку неймовірну красу, що богиня миттєво й шалено закохалася в нього.

Венера була настільки закохана в Адоніса, що геть забула про свої храми, власну красу та Олімп. Богиня покинула розкішні покої, одягнулася як звичайна німфа й цілими днями переслідувала коханого лісами та горами.

Адоніс обожнював небезпеку та полювання на великих хижаків, а Венера постійно благала його полювати лише на беззахисних зайців та оленів, уникаючи лютих левів, ведмедів та кабанів. Одного разу Венера була змушена вирушити на своїй колісниці на Кіпр. Якраз у цей самий час собаки Адоніса натрапили на слід величезного дикого кабана.

Азартний мисливець не втримався, порушив заборону Венери та поранив звіра списом. Але розлючений звір кинувся на Адоніса і смертельно поранив його іклами в пах. Згідно з однією з версій, цим кабаном був ніхто інший, як бог війни Марс, який шалено ревнував Венеру до смертного. Почувши стогони вмираючого коханого, Венера повернула лебедів назад, але запізнилася. Адоніс буквально помер у неї на руках.

У відчаї богиня вирішила увічнити пам’ять про коханого: Венера окропила пролиту кров Адоніса нектаром — з неї миттєво виросла ніжна, яскраво-червона квітка, відома як анемон. Його пелюстки легко опадають під подихом вітру, нагадуючи про швидкоплинність життя. Згідно з іншою версією, Венера бігла до Адоніса крізь кущі терну, наступаючи на шипи — богиня поранила ноги, і через краплі її божественної крові білі троянди перетворилися на червоні.

Венера була настільки засмучена, що боги зглянулися над нею, і Юпітер уклав угоду з володарем підземного світу, Плутоном: третину року Адоніс проводив у царстві мертвих, а дві третини — з Венерою на землі. Час, який Адоніс проводив у підземному царстві, асоціюється із зимою, а час, коли він насолоджувався обіймами Венери, — із весною та літом.

Суд Паріса

Суд Паріса — один із найважливіших міфів античності. По суті, саме ця подія дала початок низці подій, що призвели до падіння великої Трої.

Історія бере свій початок на весіллі героя Пелея та морської богині Фетіди, у яких згодом народився син Ахілл. На бенкет були запрошені всі небожителі, крім Еріди — богині розбрату.

Ображена богиня таємно підкинула на стіл, за яким бенкетували гості, золоте яблуко з садів Гесперид. На яблуці було викарбувано лише одне слово, яке змінило все: "Найпрекрасніша". У результаті три головні богині — Юнона, Мінерва та Венера — вступили в запеклу суперечку за право володіти яблуком. Юпітер відмовився бути суддею, розуміючи, що в будь-якому разі накликає на себе гнів двох переможених, і доручив цей вибір смертному.

Вибір припав на Паріса — молодого троянського принца, який на той час мешкав серед пастухів на горі Іда й не знав про своє царське походження. Провідником богинь став Меркурій, який вручив Парісу яблуко.

Богині з’явилися перед юнаком у всій своїй божественній величі. Розуміючи, що однієї краси замало, кожна спробувала таємно підкупити суддю:

Юнона пообіцяла Парісу безмежну владу над усією Азією та колосальне багатство;

Мінерва запропонувала абсолютну мудрість, військову славу та статус непереможного полководця;

Венера пообіцяла кохання найвродливішої жінки на Землі — Єлени, дружини спартанського царя Менелая.

На жаль, молодий і пристрасний Паріс не встояв перед пропозицією Венери й віддав яблуко їй, визнавши її найвродливішою з богинь. Відтоді богиня кохання стала особистою покровителькою Паріса та всієї Трої. Саме вона згодом допомогла принцу викрасти Єлену й поплисти з нею до Трої. А ось Юнона та Мінерва зненавиділи Паріса, його рід і всіх троянців загалом. Їхнє уражене самолюбство стало головною причиною того, що Троя впала в цій запеклій війні, оскільки богині люто допомагали грекам знищити місто.

Венера і Марс, фреска з Помпеїв Фото: Wikipedia

Шлюб із Вулканом і кохання до Марса

Міф про любовний трикутник між Венерою, Вулканом і Марсом ґрунтується на контрасті: союз Венери з Вулканом символізує перемогу порядку над хаосом, оскільки Юпітер силою видав богиню заміж за кульгавого бога-коваля; а таємний зв’язок Венери з Марсом символізує вічне й непереборне тяжіння між коханням і війною. До речі, в результаті цього палкого кохання народився сам Купідон.

Як відомо, Вулкан був богом ковальського ремесла та вогню. Він був потворним, кульгав на обидві ноги й завжди був укритий сажею, але зате мав неймовірну майстерність. Щоб помститися своїй матері Юноні, яка скинула його в дитинстві з Олімпу, Вулкан викував розкішний золотий трон. Як тільки Юнона сіла на нього, її скували невидимі й міцні пута. Бог-коваль відмовився звільнити богиню, доки йому в дружини не віддадуть найпрекраснішу мешканку Олімпу — Венеру.

Юпітер був змушений погодитися, тож Венеру силою віддали у руки Вулкана. Не дивно, що цей шлюб був приречений: богиня відверто нудилася від чоловіка, а їхній союз був нещасливим і бездітним.

Справжньою та найсильнішою любов’ю Венери став Марс — бурхливий і прекрасний бог війни. Їхній таємний роман тривав роками, і в результаті на світ з’явився Купідон. Закохані зустрічалися в покоях Венери, поки Вулкан працював у кузні, а щоб чоловік богині не застав коханців зненацька, біля дверей покоїв поставили вартового — юнака на ім’я Алектріон. Він мав розбудити Венеру та Марса до світанку, оскільки всевидючий бог Сонця Сол міг їх помітити й усе розповісти чоловікові.

У Венери та Марса народилося четверо дітей, найвідоміший із яких — Купідон Фото: Pexels

Одного разу юнак заснув, а Сол застав Венеру та Марса в обіймах одне одного, про що негайно доповів Вулкану. Бог-коваль не став влаштовувати сцен, а пішов до кузні, де викував найтоншу, як павутина, але неймовірно міцну сталеву сітку. Невидиму пастку він закріпив над шлюбним ложем.

Далі Вулкан удавав, ніби вирушає на острів Лемнос, а Марс і Венера одразу ж зустрілися, вляглися на ложі й одразу ж заплуталися у сталевій сітці. Вулкан запросив усіх олімпійських богів до своєї спальні, щоб ті на власні очі побачили ганьбу зрадників. Однак замість співчуття Вулкану боги почали голосно реготати, а Меркурій жартома зауважив, що з радістю опинився б на місці Марса навіть у такій сітці.

Після цього скандалу Венера на деякий час втекла на Кіпр, а Марс — до Фракії. Вулкан погодився відпустити їх лише після того, як Нептун пообіцяв, що Марс сплатить "штраф" за подружню зраду. Незважаючи на скандал, цей зв’язок не припинився. І загалом у Венери та Марса народилося четверо дітей: