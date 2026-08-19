Прелюбодейка Олимпа, рожденная из пены морской: мифы о прекрасной Венере, которая родила Купидона

Венера — не только богиня любви, ее также считают прародительницей всего Древнего Рима и самой прекрасной женщиной на Олимпе. Фокус узнал, каковы самые популярные мифы о жизни Венеры.

18 августа 293 года до нашей эры в Риме основали самый древний из всех известных нам храмов богини любви — Венеры. Позже в эти же дни начали отмечать праздник, посвященный началу сбора винограда, плодородию садов и защите будущего урожая — Сельские Виналии (Vinalia Rustica).

В римской мифологии Венера — не просто богиня любви. Ее также считают прародительницей всего римского народа. Любопытно, что многие истории о Венере были переняты из греческих мифов об Афродите, но каждая из них получила свой уникальный "римский" контекст.

Фокус собрал самые распространенные мифы о богине Венере и ее культе.

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Рождение из морской пены

Один из самых популярных — миф о том, что Венера родилась сразу взрослой, из капель крови оскопленного Урана, которые упали в морскую пену. Исследователи считают, что этот миф римляне целиком заимствовали из греческой истории об Афродите. К слову, греческое имя Aphrodite происходит от слова aphros, что в переводе как раз и означает «пена».

События мифа о рождении Венеры разворачиваются на заре творения мира, задолго до появления олимпийских богов. В то время Титан Кронос, также известный как Сатурн, восстал против своего отца — бога неба Урана.

Согласно мифу, Кронос оскопил отца серпом и выбросил его гениталии в бушующее море. В результате кровь и семя Урана смешались с морской водой, из-за чего океан бурно вспенился — из этой белоснежной пены у берегов острова Китира (Кифера) и появилась прекрасная Венера.

Богиня Венера была рождена из пены морской — взрослой, совершенной и обнаженной. Бог западного ветра Зефир своим нежным дыханием помогал богине передвигаться по волнам на огромной перламутровой раковине. В конце концов раковина эта причалила к побережью Кипра и богиня сошла на сушу. В том месте, где стопа Венеры впервые коснулась земли, мгновенно выросли цветы — розы и мирты. На берегу Венеру встретили боги времен года, Оры, которые нарядили богиню в прекрасные одежды, украсили золотом и отвели к другим богам на Олимп. В результате Венера объединила в себе две мощные стихии: небо (через кровь Урана) и воду (из морской пучины).

По словам ученых, миф о рождении Венеры демонстрирует рождение абсолютной красоты из невероятно жестокого акта. Предполагается, что в основу мифа легла идея о том, что любовь способна укротить даже первобытный хаос.

Медальон из разрушенного вулканом города Помпеи, изображающий Венеру Фото: Wikipedia

Венера — мать всего римского народа

Этот миф для Древнего Рима имел важнейшее государственное и политическое значение. В то время как греки видели в богине любви лишь источник страсти, римляне почитали Венеру как прародительницу.

Согласно мифу, от связи с троянским героем Анхисом у Венеры родился сын Эней. Его потомки, Ромул и Рем, как известно, основали Рим, а императоры Юлии, включая Цезаря, считали Венеру своим прямым предком. Таким образом, Венера буквально оказывается матерью всего римского народа.

История начинается на горе Ида, расположенной недалеко от Трои. Юпитер, устав от того, что Венера постоянно влюбляет богов в смертных, решил проучить богиню, а потому внушил ей самой страсть к человеку. Выбор Юпитера пал на прекрасного пастуха (и одновременно троянского принца) Анхиса.

Чтобы не испугать юношу своим величием, Венера явилась ему в образе смертной девственницы в роскошных одеждах. Но после ночи любви богиня все же открыла пастуху свой истинный облик — и Анхис пришел в ужас, поскольку в те времена люди верили, что связь с богиней лишает человека сил и жизни. Венера успокоила возлюбленного, но запретила хвастаться их связью под страхом удара молнии Юпитера. В результате этого союза у Венеры родился сын по имени Эней.

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Предание гласит, что когда Троя пала под натиском греков, именно Венера спасла Энея и его семью от гибели. Богиня явилась сыну посреди пылающей Трои и остановила его слепую ярость, приказав бежать, поскольку ему судилось исполнить великое предназначение.

Венера вела корабли троянских беженцев через штормы, вступая в конфликты с враждебной Юноной. В конце концов Энею удалось достичь подземного царства Аида, чтобы узнать будущее. Считается, что это Эней привел уцелевших троянцев в регион Лаций, где его сын Асканий основал город Альба-Лонгу.

Столетиями позже внучка Энея Рея Сильвия родила от бога Марса близнецов — Ромула и Рема. Ромул, как считается, стал первым царем Рима. Если верить этой истории, в жилах древних римлян текла кровь сразу двух богов: Венеры, богини любви и созидания, и Марса, бога войны и силы.

Патрицианский род Юлиев утверждал, что происходит напрямую от сына Энея Аскания (Иула). К слову, Юлий Цезарь активно использовал этот тезис для легитимизации своей власти. В 46 году до нашей эры он даже возвел роскошный храм Венеры-Прародительницы на своем форуме, тем самым закрепив за богиней статус материи целой империи.

Венера навещает своего сына Энея Фото: Wikipedia

Связь Венеры и Адониса

Миф о Венере и Адонисе — одна из самых трагичных и романтичных историй в античной культуре. Ученые считают, что эта история символизирует цикличность природы: увядание земли осенью и ее бурный расцвет весной.

Эта история берет свое начало с сына Венеры, Купидона — маленький бог играл у ног матери и случайно царапнул ее кожу своей волшебной стрелой. Прежде чем рана затянулась, Венера увидела смертного юношу по имени Адонис. Он был сыном кипрского царя и обладал такой невероятной красотой, что богиня мгновенно и безумно влюбилась в него.

Венера была настолько влюблена в Адониса, что напрочь забыла о своих храмах, собственной красоте и Олимпе. Богиня покинула роскошные покои, оделась как простая нимфа и целыми днями преследовала возлюбленного по лесам и горам.

Адонис обожал опасность и охоту на крупных хищников, а Венера постоянно умоляла его охотиться лишь на беззащитных зайцев и оленей, избегая свирепых львов, медведей и кабанов. Однажды Венера была вынуждена отправиться на своей колеснице на Кипр. Как раз в это же время собаки Адониса напали на след огромного дикого вепря.

Азартный охотник не выдержал, нарушил запрет Венеры и ранил зверя копьем. Но разъяренный зверь бросился на Адониса и смертельно ранил его клыками в пах. Согласно одной из версий, этим кабаном был не кто иной как бог войны Марс, который безумно ревновал Венеру к смертному. Услышав стоны умирающего возлюбленного, Венера повернула лебедей назад, но опоздала. Адонис буквально умер на ее руках.

В отчаянии богиня решила увековечить память о возлюбленном: Венера окропила пролитую кровь Адониса нектаром — из нее мгновенно вырос нежный, ярко-красный цветок, известный как анемон. Его лепестки легко опадают от ветра, напоминая о мимолетности жизни. Согласно другой версии, Венера бежала к Адонису через кусты терновника, наступая на шипы — богиня поранила ноги, и из-за капель ее божественной крови белые розы превратились в алые.

Венера была настолько безутешна, что боги сжалились над ней и Юпитер заключил сделку с владыкой подземного мира, Плутоном: треть года Адонис проводил в царстве мертвых, а две трети — с Венерой на земле. Время, которое Адонис проводил в подземном царстве, ассоциируется с зимой, а время, когда он наслаждался объятиями Венеры — с весной и летом.

Суд Париса

Суд Париса — один из самых судьбоносных мифов античности. По сути, именно это событие запустило череду происшествий, приведших к падению великой Трои.

История берет начало на свадьбе героя Пелея и морской богини Фетиды, у которых позже родился сын Ахилл. На пир были приглашены все небожители, кроме Эриды — богини раздора.

Обиженная богиня тайно подбросила на стол, где пировали гости, золотое яблоко из садов Гесперид. На яблоке было высечено всего одно слово, которое изменило все: «Прекраснейшей». В результате, три главные богини — Юнона, Минерва и Венера — вступили в яростный спор за право владеть яблоком. Юпитер отказался быть судьей, понимая, что в любом случае навлечет на себя гнев двух проигравших, и перепоручил этот выбор смертному.

Выбор пал на Париса — молодого троянского принца, который в то время жил среди пастухов на горе Ида и не знал о своем царском происхождении. Проводником богинь стал Меркурий, вручивший Парису яблоко.

Богини явились перед юношей во всем своем божественном величии. Понимая, что одной красоты мало, каждая попыталась тайно подкупить судью:

Юнона пообещала Парису безграничную власть над всей Азией и колоссальное богатство;

Минерва предложила абсолютную мудрость, военную славу и статус непобедимого полководца;

Венера пообещала любовь самой красивой женщины на Земле — Елены, жены спартанского царя Менелая.

Увы, молодой и страстный Парис не устоял перед предложением Венеры и отдал яблоко ей, признав самой красивой из богинь. С этого момента богиня любви стала личной покровительницей Париса и всей Трои. Именно она позже помогла принцу похитить Елену и уплыть с ней в Трою. А вот Юнона и Минерва возненавидели Париса, его род и всех троянцев в целом. Их уязвленное самолюбие стало главной причиной того, что Троя пала в этой ожесточенной войне, поскольку богини яростно помогали грекам уничтожить город.

Венера и Марс, фреска из Помпей Фото: Wikipedia

Брак с Вулканом и любовь к Марсу

Миф о любовном треугольнике между Венерой, Вулканом и Марсом построен на контрасте: союз Венеры с Вулканом символизирует победу порядка над хаосом, поскольку Юпитер насильно выдал богиню замуж за хромого бога-кузнеца; а тайная связь Венеры с Марсом символизирует вечное и непреодолимое притяжение между любовью и войной. Кстати, в результате этой пылкой любви был рожден сам Купидон.

Как известно, Вулкан был богом кузнечного ремесла и огня. Он был уродлив, хромал на обе ноги и вечно был покрыт копотью, но зато обладал невероятным мастерством. Чтобы отомстить своей матери Юноне, которая сбросила его в младенчестве с Олимпа, Вулкан выковал роскошный золотой трон. Как только Юнона села в него, ее сковали невидимые и прочные путы. Бог-кузнец отказался освободить богиню, пока ему в жены не отдадут самую прекрасную обитательницу Олимпа — Венеру.

Юпитер был вынужден согласиться, так что Венеру силой отдали в руки Вулкана. Неудивительно, что этот брак был обречен: богиня откровенно тяготилась мужем, а их союз был несчастливым и бездетным.

Настоящей и самой сильной любовью Венеры стал Марс — яростный и прекрасный бог войны. Их тайный роман длился годами, и в результате на свет появился Купидон. Влюбленные встречались в покоях Венеры, пока Вулкан работал в кузнице, а чтобы муж богини не застал любовников врасплох, у дверей покоев поставили стражника — юношу по имени Алектрион. Он должен был разбудить Венеру и Марска до рассвета, так как всевидящий бог солнца Сол мог заметить их и все рассказать мужу.

У Венеры и Марса родилось четверо детей, самый известный из которых — Купидон Фото: Pexels

Однажды юноша заснул, а Сол застал Венеру и Марса в объятиях друг друга, о чем немедленно доложил Вулкану. Бог-кузнец не стал устраивать сцен, а отправился в кузницу, где выковал тончайшую, как паутина, но невероятно прочную стальную сеть. Невидимую ловушку он закрепил над брачным ложем.

Далее Вулкан притворился, что уезжает на остров Лемнос, а Марс и Венера тут же встретились, улеглись на ложе и тут же запутались в стальной сети. Вулкан пригласил всех олимпийских богов в свою спальню, чтобы те воочию увидели позор изменников. Однако вместо сочувствия Вулкану боги начали громко хохотать, а Меркурий шутливо заметил, что с радостью оказался бы на месте Марса даже в такой сети.

После этого скандала Венера на время сбежала на Кипр, а Марс — во Фракию. Вулкан согласился отпустить их только после того, как Нептун пообещал, что Марс выплатит за прелюбодеяние "штраф". Несмотря на скандал, эта связь не прекратилась. И всего у Венеры и Марса родилось четверо детей: