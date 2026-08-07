Нещасне кохання та шпигунство: як танцівниця Мата Харі стала легендою Першої світової війни (фото)

7 серпня 1876 року народилася жінка, чиє ім'я понад століття асоціюється зі шпигунством, загадковістю та фатальною красою. Для одних вона назавжди залишилася найвідомішою шпигункою Першої світової війни, для інших — талановитою танцівницею, яка стала жертвою обставин і політичної гри.

Історія життя Мати Харі нагадує роман, у якому переплелися слава, кохання, великі гроші, війна та трагічний фінал. Фокус зібрав найцікавіше, що відомо про легендарну шпигунку.

Мата Харі увійшла в історію як танцівниця, куртизанка та шпигунка Фото: Wikimedia Commons

Ким була Мата Харі: трагічний шлюб та шлях до слави

Мата Харі народилася 7 серпня 1876 року в нідерландському місті Леуварден під ім'ям Маргарета Гертруда Зелле. У дитинстві вона жила в достатку, однак фінансове банкрутство батька повністю змінило життя сім'ї. Після розлучення батьків та смерті матері майбутня знаменитість залишилася практично без підтримки. Саме ці події значною мірою сформували її прагнення будь-якою ціною вирватися з бідності та знайти краще життя.

Перш ніж стати знаменитою, Маргарета вийшла заміж за офіцера нідерландської колоніальної армії Рудольфа Маклеода. Подружжя переїхало до Голландської Ост-Індії, сучасної Індонезії. Саме там вона познайомилася з місцевими традиціями, танцями та культурою, які згодом стали основою її сценічного образу.

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Маргарета вийшла заміж за офіцера нідерландської колоніальної армії Рудольфа Маклеода Фото: Wikimedia Commons

Шлюб виявився нещасливим. Чоловік часто зловживав алкоголем, був агресивним і неодноразово принижував дружину. Найбільшою трагедією стала смерть їхнього маленького сина Нормана-Джона у 1899 році, ймовірно від ускладнень сифілсу. Проте точні обставини його смерті так і залишилися предметом дискусій. У 1903 році пара розлучилася, після чого чоловік відібрав у Маргарети право на виховання доньки, яка згодом теж померла.

Повернувшись до Європи практично без грошей, Маргарета вирішила почати життя заново. У Парижі вона створила образ Мати Харі — виконавиці "східних танців", які поєднували елементи театру, пластики та екзотичних костюмів. Псевдонім Мата Харі походить із малайської мови й означає "око дня" або "сонце". Таким чином Маргарета створила власний образ загадкової східної принцеси, хоча більшість історій про її "екзотичне" походження були вигаданими.

Маргарета створила власний образ загадкової східної принцеси, хоча більшість історій про її "екзотичне" походження були вигаданими Фото: Wikimedia Commons

На початку XX століття виступи Мати Харі викликали величезний інтерес. Європейська публіка була захоплена загадковими історіями про храмових танцівниць, які вона вигадувала під час інтерв'ю, а журналісти лише підсилювали її популярність.

Згодом Мата Харі перетворилася на одну з найбільш упізнаваних знаменитостей Європи. Вона виступала у престижних театрах, знайомилася з дипломатами, військовими, банкірами та представниками аристократії. Саме це широке коло знайомств пізніше стане одним із головних аргументів французького слідства.

Куртизантка та друге нещасливе кохання

Після того як інтерес до її виступів почав поступово згасати, Мата Харі дедалі частіше підтримувала стосунки із заможними чоловіками, які фінансували її розкішний спосіб життя. Вона не приховувала, що приймає дорогі подарунки, коштовності та фінансову допомогу від своїх прихильників.

Попри численні романи, справжнє кохання прийшло до неї вже під час Першої світової війни. У 1916 році вона познайомилася з молодим російським офіцером Вадимом Масловим, який служив у французькій армії. Маслов був значно молодшим за неї, але між ними виникли щирі почуття.

Після того як інтерес до її виступів почав поступово згасати, Мата Харі дедалі частіше підтримувала стосунки із заможними чоловіками Фото: Wikimedia Commons

Їхнє кохання швидко зіткнулося з жорстокою реальністю війни. Маслов отримав важке поранення на фронті й майже повністю втратив зір на одне око. Мата Харі прагнула отримати дозвіл відвідати його, однак французька контррозвідка використала її бажання як можливість для вербування. Саме тоді вона погодилася співпрацювати з французькою розвідкою, сподіваючись отримати доступ до коханого.

Багато істориків вважають, що саме це рішення стало фатальним. Намір побачити Маслова поставив її в ситуацію, з якої практично неможливо було вийти без серйозних наслідків. Після арешту у 1917 році молодий офіцер фактично відмовився від неї, а їхня історія кохання завершилася трагічно ще до винесення вироку.

Шпигунка Мата Харі: роль, приречена на провал

На момент вербування Мата Харі мала широке коло знайомств серед дипломатів, офіцерів і високопоставлених чиновників різних країн, а також могла відносно вільно перетинати кордони нейтральних держав. Ще до війни вона кілька разів виступала перед кронпринцом Вільгельмом — старшим сином німецького кайзера Вільгельма II.Саме ці обставини зробили її потенційно цінною агенткою. Французька сторона погодилася виплатити їй значну винагороду, якщо вона зблизиться з кронпринцом та зможе отримати інформацію про військові плани Німеччини.

Репутацію Вільгельма як видатного полководця активно підтримувала німецька пропаганда Фото: Wikimedia Commons

Втім, задум французької розвідки від самого початку ґрунтувався на хибному припущенні. Насправді кронпринц Вільгельм майже не впливав на ухвалення стратегічних військових рішень. Його репутацію видатного полководця активно підтримувала німецька пропаганда, хоча реальне керівництво армією здійснювали інші командувачі. Тому навіть якби Мата Харі отримала доступ до нього, навряд чи могла б здобути інформацію, здатну суттєво допомогти Франції.

Зустріч з німецькою стороною та арешт

Наприкінці 1916 року Мата Харі прибула до Мадрида, де зустрілася з німецьким військовим аташе майором Арнольдом Калле. Під час цієї зустрічі вона попросила організувати їй аудієнцію з кронпринцом Вільгельмом. За даними історичних джерел, вона також запропонувала передати німцям французькі секрети в обмін на гроші, однак досі не зрозуміло, чи справді прагнула працювати на Німеччину, чи лише намагалася використати цю пропозицію як спосіб наблизитися до кронпринца й виконати завдання французької розвідки.

Розгляд справи проходив у закритому режимі, а значна частина доказів ґрунтувалася на припущеннях та непрямих свідченнях Фото: Wikimedia Commons

Невдовзі після цього німецька розвідка сама поставила крапку в її історії. У січні 1917 року Арнольд Калле надіслав до Берліна радіограму, в якій повідомляв про діяльність агентки під кодовим ім'ям H-21. Біографічні подробиці настільки точно збігалися з життям Мати Харі, що французька контррозвідка без труднощів встановила її особу.

Водночас багато істориків звертають увагу на важливу деталь: німці використали шифр, про компрометацію якого вже знали. Це породило версію, що Берлін навмисно "здав" Мату Харі французам, розчарувавшись у її роботі, адже вона так і не змогла надати цінної військової інформації, обмежуючись переважно паризькими чутками про особисте життя французьких політиків і генералів.

Саме ця радіограма стала головною підставою для її арешту та подальшого судового процесу. Розгляд справи проходив у закритому режимі, а значна частина доказів ґрунтувалася на припущеннях та непрямих свідченнях.

Смерть Мати Харі: як народився міф

15 жовтня 1917 року Мату Харі розстріляли у Венсені поблизу Парижа. За численними свідченнями очевидців, вона відмовилася від пов'язки на очі та спокійно дивилася на солдатів розстрільної команди. Саме ця сцена пізніше стала однією з найвідоміших легенд, пов'язаних із її ім'ям.

15 жовтня 1917 року Мату Харі розстріляли у Венсені поблизу Парижа Фото: Wikimedia Commons

Після страти тіло Мати Харі ніхто з родичів не забрав. Його передали до анатомічного театру для медичних досліджень, що відповідало тодішній практиці щодо незатребуваних тіл. Згодом її забальзамована голова зберігалася в одному з французьких музеїв, однак у другій половині XX століття з'ясувалося, що експонат безслідно зник.

Смерть Мати Харі не поставила крапку в її історії. Навпаки, саме після страти вона перетворилася на легенду. Її образ надихнув письменників, режисерів, істориків та дослідників усього світу. Одні бачать у ній холоднокровну авантюристку, інші — жінку, яка стала жертвою воєнної істерії та прагнення влади знайти винного у складний для Франції час.

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