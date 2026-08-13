Вимерла тварина, що жила 236 мільйонів років тому, переписала історію ссавців (фото)

Вчені тривалий час вважали, що цинодонти, предки всіх сучасних ссавців, відкладали яйця. Вперше виявлено докази того, що це не так.

Переважна більшість сучасних ссавців, включаючи людей, є живородними. Це означає, що потомство розвивається всередині тіла матері й з’являється на світ у вигляді самостійного, вже сформованого дитинча, а не у вигляді яйця чи ікри. Але цей спосіб розмноження не є ані унікальним, ані універсальним для ссавців. Він незалежно розвивався багато разів в інших групах хребетних, і деякі види ссавців все ж відкладають яйця. Вчені тривалий час вважали, що цинодонти, предки всіх сучасних ссавців, також відкладали яйця. Тепер же дослідження викопних решток цинодонта вперше показало, що принаймні один із видів цих вимерлих істот був живородним. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Mammal Science, пише Gizmodo.

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Вчені дослідили мікроструктуру скам’янілих кісток дорослої особини цинодонта виду Chiniquodon theotonicus, який жив приблизно 236 мільйонів років тому. У результаті вони вперше виявили ембріональну тканину. Також вони ідентифікували неонатальну лінію — кільце росту, яке можна виявити в кістках або зубах. Воно є результатом різкого прискорення росту, що відбувається одразу після народження.

Вчені виміряли неонатальну лінію, а також провели вимірювання розмірів викопної істоти, щоб оцінити її розміри та вагу при народженні та смерті. Вони встановили, що при народженні тварина важила приблизно 1,7 кг, а на момент смерті — 12 кг. Це означає, що новонароджений цинодонт мав 14 % маси тіла, яку він мав на момент смерті.

Цинодонт. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Як показало дослідження, у плацентарних ссавців, які становлять близько 95 % усіх нині існуючих видів ссавців, співвідношення маси тіла новонароджених і дорослих особин дуже наближене до того, що спостерігається у Chiniquodon theotonicus. Зокрема, у ссавців вагою від 8 до 15 кг новонароджені можуть важити від 35 грамів до 1,87 кг, що відповідає співвідношенню маси тіла новонароджених і дорослих особин до 18 %.

"Ми виявили, що ознака, яку зазвичай пов’язують з еволюційним успіхом, тобто живородження, була притаманна цинодонтам задовго до появи справжніх ссавців", — зазначають вчені.

Хоча дослідники вивчили лише один вид цинодонтів, результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показують, що деякі особливості сучасних плацентарних ссавців, такі як волосяний покрив і розмір мозку, вже були притаманні родичам Chiniquodon theotonicus. Такі ознаки також пов’язані з генетичною основою, що лежить в основі живородження, що дозволяє припустити, що ці зміни могли виникнути одночасно.

Можливо, всі цинодонти перейшли від відкладання яєць до живородження, що переписує історію еволюції ссавців. Надалі вчені сподіваються нарешті розкрити походження розмноження ссавців у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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