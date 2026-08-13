Вымершее животное, жившее 236 миллионов лет назад, переписало историю млекопитающих (фото)

Ученые долгое время считали, что цинодонты, предки всех современных млекопитающих, откладывали яйца. Впервые обнаружены доказательства того, что это не так.

Подавляющее большинство ныне живущих млекопитающих, включая людей, являются живородящими. Это значит, что потомство развивается внутри тела матери и появляется на свет в виде самостоятельного, уже сформированного детеныша, а не в виде яйца или икры. Но этот способ размножения не является ни уникальным, ни универсальным для млекопитающих. Он независимо развивался много раз в других группах позвоночных, и некоторые виды млекопитающих все же откладывают яйца. Ученые долгое время считали, что цинодонты, предки всех современных млекопитающих, также откладывали яйца. Теперь же исследование ископаемых останков цинодонта впервые показало, что по крайней мере один из видов этих вымерших существ был живородящим. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Mammal Science, пишет Gizmodo.

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Ученые изучили микроструктуру окаменелых костей взрослой особи цинодонта вида Chiniquodon theotonicus, который жил примерно 236 миллионов лет назад. В результате они впервые обнаружили эмбриональную ткань. Также они идентифицировали неонатальную линию —кольцо роста, которое можно обнаружить в костях или зубах. Оно является результатом резкого ускорения роста, происходящего сразу после рождения.

Ученые измерили неонатальную линию, а также провели измерения размера ископаемого существа, чтобы оценить его размер и вес при рождении и смерти. Они определили, что при рождении животное весило примерно 1,7 кг, а к моменту смерти — 12 кг. Это значит, что новорожденный цинодонт имел 14% массы тела, которую он имел к моменту смерти.

Цинодонт. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Как показало исследование, у плацентарных млекопитающих, которые составляют около 95% всех ныне живущих видов млекопитающих, соотношение массы тела новорожденных и взрослых особей очень близко тому, что имеет Chiniquodon theotonicus. В частности, у млекопитающих весом от 8 до 15 кг, новорожденные могут весить от 35 граммов до 1,87 кг, что соответствует соотношению массы тела новорожденных и взрослых особей до 18 %.

"Мы обнаружили, что признак, который обычно связывают с эволюционным успехом, то есть живорождение, присутствовал у цинодонтов задолго до появления настоящих млекопитающих", — говорят ученые.

Хотя исследователи изучили только один вид цинодонтов, результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что некоторые особенности современных плацентарных млекопитающих, такие волосяной покров и размер мозга, уже проявлялись у родственников Chiniquodon theotonicus. Такие признаки также связаны с генетической основой, лежащей в основе живорождения, что предполагает, что эти изменения могли возникнуть одновременно.

Возможно, все цинодонты перешли от откладывания яиц к живорождению, что переписывает историю эволюции млекопитающих. В дальнейшем ученые надеются наконец раскрыть происхождение размножения млекопитающих в том виде, в каком мы его знаем.

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