Чорні крапки на дверцятах сучасних духовок — технологія, що походить із Стародавнього Єгипту

Скляні панелі сучасних духовок вкриті безліччю маленьких чорних крапок. Вони розташовані у специфічному порядку: крапки біля краю скла здаються більшими, а ближче до центру — меншими.

Такі плями можна побачити на склі пральних машин, а також на лобових стеклах автомобілів, пише Discover.

На перший погляд це може здатися випадковістю, але ці маленькі чорні крапки виконують важливу функцію. Чорні крапки — це керамічні фріти, вони роблять побутові прилади безпечнішими та ефективнішими. Більше того, ця технологія сягає своїм корінням Стародавнього Єгипту.

Фріти — це склоподібний матеріал, виготовлений із суміші речовин. До їхнього складу можуть входити оксиди, силікати та алюмосилікати, які сплавляються в печах, що досягають температури до 1500 градусів за Цельсієм, після чого швидко охолоджуються повітрям або водою та подрібнюються на дрібний порошок. Фрити можуть використовуватися в найрізноманітніших галузях — від кераміки до медицини та електроніки.

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У побутових приладах фрітти змішуються з керамічною фарбою, їх наносять на поверхню скла, а потім запікають.

Керамічні фріти роблять побутову техніку безпечнішою, регулюючи температуру. Наприклад, чорні крапки на дверцятах духовки допомагають рівномірніше розподіляти тепло по всій поверхні, запобігаючи надмірному термічному напруженню скла.

В автомобілі керамічні елементи розподіляють температуру, що зменшує оптичні спотворення. Також фріти захищають клей, яким скріпляється скло в автомобілі, від ультрафіолетового випромінювання.

Керамічні фріти були винайдені у XX столітті, але їхня історія налічує тисячі років. Виробництво фріт можна простежити аж до стародавніх єгиптян, які створювали кольорові скляні покриття для своїх амулетів та ювелірних виробів ще в 1300 році до нашої ери.

Згодом цю практику перейняли різні інші культури, зокрема греки та візантійці, які цінували міцність і зовнішній вигляд цього матеріалу. З появою індустріалізації та тенденцією до масового виробництва у XIX столітті виробництво емалі перетворилося на великомасштабне комерційне підприємство.

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