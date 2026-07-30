Передові технології в пірамідах Стародавнього Єгипту: що знали єгиптяни 5 тис. років тому

Піраміди в Єгипті століттями зачаровували людей, і досі точаться суперечки щодо того, як стародавні єгиптяни збудували настільки монументальні споруди.

Археологічне відкриття, зроблене неподалік від Нілу, дає підстави припустити, що стародавні будівельники опанували передові будівельні технології за століття до того, як були зведені піраміди Гізи, пише Daily Mail.

Вчені розкопали 5000-річне поховання на східному березі Нілу, де виявили дві гробниці. У них було виявлено такі архітектурні особливості, які згодом використовувалися під час будівництва пірамід.

Стіни знайдених гробниць були товстішими біля основи й поступово звужувалися до верхівки, що забезпечувало всій конструкції кращу стійкість. Такий самий підхід було застосовано в єгипетських ступінчастих пірамідах та великих пірамідах Хеопса, Хефрена і Менкаура.

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Також було виявлено свідчення про стародавні методи обробки каменю та величезні дерев’яні опори. Деякі з них простягалися вздовж усієї довжини стін.

Складні архітектурні споруди було виявлено в Джабаль-ель-Тайрі в єгипетській провінції Мінья. Їхня схожість із царськими гробницями в Абідосі, де були поховані перші єгипетські царі, свідчить про те, що передові будівельні знання вже поширювалися по країні в період становлення цивілізації.

Дослідники заявили, що гробниці дають рідкісну можливість зазирнути в архітектурні експерименти, які передували створенню великих єгипетських кам’яних пірамід.

Це відкриття може переписати історію Стародавнього Єгипту, оскільки свідчить про те, що складні інженерні методи, пов’язані з будівництвом пірамід, з’явилися раніше й поширилися по країні ширше, ніж вважалося раніше.

Доктор Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, заявив, що попередній аналіз виявив схожість між нещодавно виявленими спорудами та гробницею царя Дена, одного з наймогутніших правителів Першої династії Єгипту.

Перша династія була першою лінією царів, які правили об’єднаним Стародавнім Єгиптом, починаючи приблизно з 3100 року до н. е., після об’єднання Верхнього та Нижнього Єгипту в одне царство.

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