Передовые технологии в пирамидах Древнего Египта: что знали египтяне 5 тыс. лет назад

Пирамиды в Египте веками очаровывали людей, и до сих пор ведутся споры о том, как древние египтяне построили настолько монументальные конструкции.

Археологическое открытие, сделанное недалеко от Нила, позволяет предположить, что древние строители освоили передовые строительные технологии за столетия до того, как были построены пирамиды Гизы, пишет Daily Mail.

Ученые раскопали 5000-летнее захоронение на восточном берегу Нила, где нашли две гробницы. В них нашли такие архитектурные особенности, которые позже использовались при строительстве пирамид.

Стены найденных гробниц были толще у основания и постепенно сужались к верхушке, что обспечивало всей конструкции лучшую устойчивость. Такой же подход был применен в египетских ступенчатых пирамидах и великих пирамидах Хеопса, Хефрена и Менкаура.

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Также были найдены свидетельства древних методов обработки камня и огромные деревянные опоры. Некоторые из них тянулись по всей длине стен.

Сложные архитектурные сооружения были найдены в Джабаль-эль-Тайре в египетской провинции Минья. Их сходство с царскими гробницами в Абидосе, где были похоронены первые египетские цари, предполагает, что передовые строительные знания уже распространялись по стране в период становления цивилизации.

Исследователи заявили, что гробницы дают редкую возможность заглянуть в архитектурные эксперименты, предшествовавшие созданию великих египетских каменных пирамид.

Это открытие может переписать историю Древнего Египта, предполагая, что сложные инженерные методы, связанные со строительством пирамид, возникли раньше и распространились по стране шире, чем считалось ранее.

Доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, заявил, что предварительный анализ выявил сходство между недавно обнаруженными сооружениями и гробницей царя Дена, одного из самых могущественных правителей Первой династии Египта.

Первая династия была первой линией царей, правивших объединенным Древним Египтом, начиная примерно с 3100 года до н.э., после объединения Верхнего и Нижнего Египта в одно царство.

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