Черные точки на дверце современных духовок – технология из Древнего Египта

Стеклянные панели современных духовок покрыты множеством маленьких черных точек. Они расположены в специфическом порядке, где точки рядом с краем стекла кажутся крупнее, а ближе к центру – меньше.

Подобные точки можно увидеть на стекле в стиральных машинах, а также на лобовых стеклах автомобиля, пишет Discover.

На первый взгляд это может показаться случайностью, но эти маленькие черные точки выполняют важную функцию. Черные точки – это керамические фритты, они делают бытовые приборы более безопасными и эффективным. Более того, эта технология уходит своими корнями в Древний Египет.

Фритты – это стекловидный материал, изготовленный из смеси веществ. В их состав могут входить оксиды, силикаты и алюмосиликаты, которые сплавляются в печах, достигающих температуры до 1500 градусов по Цельсию, после чего быстро охлаждаются воздухом или водой и измельчаются в мелкий порошок. Фритты могут использоваться в самых разных областях, от керамики до медицины и электроники.

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На бытовых приборах фритты смешаны с керамической краской, они наносятся на поверхность стекла, а потом запекаются.

Керамические фритты делают бытовую технику безопаснее, регулируя температуру. Например, черные точки на дверце духовки помогают более равномерно распределять тепло по всей поверхности, предотвращая чрезмерное термическое напряжение стекла.

В автомобиле керамические точки распределяют температуру, что уменьшает оптическое искажение. Также фритты защищают клей, который крепит стекло в автомобиле от ультрафиолетового излучения.

Керамические фритты изобрели в XX веке, но их история насчитывает тысячи лет. Производство фритт можно проследить до древних египтян, которые создавали цветные стеклянные покрытия для своих амулетов и ювелирных изделий еще в 1300 году до нашей эры.

Со временем эта практика была перенята различными другими культурами, включая греков и византийцев, которые ценили прочность и внешний вид материала. С появлением индустриализации и тенденцией к массовому производству в XIX веке производство эмали стало крупномасштабным коммерческим предприятием.

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