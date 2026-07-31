Названо ідеальну кількість чашок кави на день: точна кількість залежить від віку людини

Кава вже давно є одним із найулюбленіших напоїв у світі, але тепер вчені виявили, що ідеальна кількість чашок кави на день безпосередньо залежить від віку людини.

Щодня у всьому світі випивають сотні мільйонів чашок кави — цей напій вже давно став одним із найпопулярніших у світі. Для багатьох чашка кави є невід’ємною частиною ранкової рутини, необхідною для концентрації уваги, підвищення енергії та компенсації нестачі сну, пише Daily Mail.

Попередні дослідження вже показали, що кава також є надзвичайно корисним напоєм: її користь поширюється на мозок, печінку та кістки. Більше того, дослідження показують, що до п’яти чашок на день — це ідеальна доза.

За словами вчених, кава забезпечує потужний подвійний ефект для здоров’я, поєднуючи кофеїн, здатний підвищити пильність та покращити фізичну працездатність, із протизапальними поліфенолами, які, на думку дослідників, можуть знизити ризик деменції, серцево-судинних захворювань, слабкості та передчасної смерті.

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Цікаво, що ці переваги, за словами вчених, ймовірно, залежать від віку людини. У літніх людей може спостерігатися більший приріст здоров’я серця — завдяки накопиченню з часом сполук, що покращують склад крові. Водночас жінки в період менопаузи можуть бути більш вразливими до тривожного ефекту кофеїну. У новому дослідженні вчені визначили ідеальну кількість чашок кави на кожному етапі життя людини.

30 років — дві чашки на день

Дослідження показують, що саме в цьому десятилітті у людини вперше виникають багато захворювань. Наприклад, одне з досліджень, у якому взяли участь понад 350 000 осіб віком старше 37 років.

Результати показали, що у тих, хто випивав п’ять і більше чашок кави на день, ризик розвитку раку печінки був значно нижчим, ніж у тих, хто не п’є каву. У них також приблизно на третину рідше розвивався цироз печінки. До речі, позитивна динаміка також спостерігалася серед людей, які пили каву без кофеїну.

Однак вчені застерігають, що каву слід розглядати як довгострокову інвестицію, а не як швидке вирішення проблеми.

40 років — три маленькі чашки, якщо ви жінка

Результати досліджень показали, що кофеїн пов’язаний зі здоровим старінням, особливо у жінок. Більше того, захисний ефект кави, ймовірно, досягає піку, коли людина, яка її вживає, перебуває у віці близько 48 років.

Експерти Гарвардського університету проаналізували дані щодо понад 47 000 жінок віком від 45 до 60 років і виявили, що ті, хто випивав три маленькі чашки на день, на 13% частіше відзначали поліпшення психічного та фізичного здоров’я у віці 70 років і старше. До речі, кожна додаткова чашка збільшувала ймовірність відсутності серйозних хронічних захворювань та хорошого психічного й когнітивного здоров’я на 2%.

40 років — це має свої переваги

Дослідження також показують, що у деяких жінок гормональні зміни в період перименопаузи, у більшості з яких вік становить від 45 до 55 років, можуть підвищити чутливість до кофеїну, посилюючи такі симптоми, як тривожність, прискорене серцебиття та порушення сну.

50 років — до п’яти чашок на день

Деякі дослідження також показали, що до п’яти чашок на день можуть допомогти захистити ваше серце та печінку після 50 років. З досягненням 50-річного віку часто виникає суворе нагадування про те, що ризик серцево-судинних захворювань та інсульту починає зростати.

Зазначимо, що протягом десятиліть експерти попереджали, що велика кількість кофеїну може створити додаткове навантаження на серце, яке старіє. Але нові дані малюють набагато обнадійливішу картину. Втім, вчені застерігають, що це аж ніяк не означає, що кожна людина старше 50 років повинна почати пити по п’ять чашок кави на день, оскільки переносимість кофеїну все ще залишається досить індивідуальною.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.