Мав намір жити вічно: мільйонер-біохакер зізнався, що "зайшов занадто далеко"

Мільйонер-біохакер Брайан Джонсон дотримувався однієї з найекстремальніших дієт у світі, щоб перемогти старіння. Тепер же він висловив сумніви щодо своїх спроб омолодитися.

48-річний підприємець витратив мільйони доларів на невпинні пошуки способу зупинити старіння — від прийому понад 100 таблеток на день до отримання плазми крові від свого сина-підлітка, пише Daily Mail.

Нещодавнє відверте зізнання Джонсона стало несподіванкою для мільйонів його прихильників. Особливо з огляду на те, що мільйонер тривалий час пропагував свій суворий режим як зразок для довшого та здоровішого життя.

Гуру довголіття припустив, що його невпинне прагнення до молодості, можливо, мало свою ціну.

"Я все обдумав і задаюся питанням, чи не зайшов я занадто далеко у своїх спробах продовжити життя", — написав він у X.

Відео дня

Цей допис опублікував Джонсон майже через місяць після того, як стало відомо, що у мільйонера діагностували невиліковне аутоімунне захворювання.

На початку липня він розповів своїм підписникам, що страждає на аутоімунний гастрит (АІГ), додавши: "Мій шлунок пожирає сам себе".

Біохакер заявив, що він і його команда "спробують вирішити проблему". Вони планують проводити регулярний моніторинг рівня заліза та інших біологічних показників, а також додаткові тести для більш детального вивчення його захворювання.

Залежно від результатів, вони планують застосувати "експериментальні підходи", зокрема, вплив на білки, які діють як хімічні посередники в імунній системі, відновлення регуляторних Т-клітин та проведення клітинної терапії з використанням генної інженерії, серед інших варіантів.

Джонсон наголосив, що "на сьогодні немає затвердженого ліків від аутоімунного гастриту", і спроби його команди вилікувати це захворювання будуть абсолютно новими. Однак він вважає, що це можливо і що ця мета заслуговує на увагу.

Інші новини науки