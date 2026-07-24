Мільйонер-біохакер Брайан Джонсон клонував самого себе: свій клон він віддасть на органи

Відомий у всьому світі біохакер і мільйонер Брайан Джонсон заявив, що створив копію самого себе у "дитячому віці". Він хоче використати органи власного клону для трансплантації.

48-річний підприємець у сфері технологій став відомим завдяки своїм спробам кинути виклик смерті та старінню за допомогою екстремальних медичних методів, пише Independent.

Процес клонування належить до технології індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), яка передбачає виділення клітин із зразка крові та їх перепрограмування у клітини, що поводяться аналогічно до ембріональних стовбурових клітин.

Це галузь досліджень, що добре зарекомендувала себе, піонером якої у 2000-х роках став японський вчений Сін’я Яманака, який у 2012 році отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини.

"Цей маленький Брайан поки що живе в чашці Петрі. Для декого це може здатися страшним… антиутопічним майбутнім. Але для інших це стане неминучим майбутнім охорони здоров’я", — написав Джонсон на своїй сторінці в соцмережі.

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Минулого місяця стало відомо, що у біохакера діагностували невиліковне аутоімунне захворювання. Імунна система Джонсона помилково атакує здорові клітини слизової оболонки його шлунка.

Після таких новин Джонсон заявив, що має намір "спробувати вирішити" цю проблему зі своїм здоров’ям.

"За допомогою цього клону я можу проводити випробування методів лікування, вирощувати органи для трансплантації, розробляти нові методи лікування та вводити молоді клітини", — написав він у своєму останньому дописі.

"Ця технологія відкриває нам шлях до того, щоб зупинити старіння. Я вже згадував, що діагноз невиліковної хвороби — одна з найкращих подій, які трапилися зі мною за довгий час. Це відкрило переді мною нові можливості для відновлення та зміцнення організму. Це перший приклад", — підсумував біохакер.

Його план викликав критику з боку деяких його прихильників.

"Брайан Джонсон — це те, що трапляється, коли ви даєте занадто багато грошей людині, яка болісно боїться смерті", — написали користувачі в соцмережах.