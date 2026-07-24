Миллионер-биохакер Брайан Джонсон клонировал самого себя: свой клон он пустит на органы

Известный во всем мире биохакер и миллионер Брайан Джонсон заявил, что создал копию самого себя в “младенческом возрасте”. Он хочет использовать органы собственного клона для трансплантации.

48-летний предприниматель в сфере технологий стал известен благодаря своим попыткам бросить вызов смерти и старению с помощью экстремальных медицинских методов, пишет Independent.

Процесс клонирования относится к технологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), которая включает в себя выделение клеток из образца крови и их перепрограммирование в клетки, которые ведут себя аналогично эмбриональным стволовым клеткам.

Это хорошо зарекомендовавшая себя область исследований, пионером которой в 2000-х годах стал японский учёный Синья Яманака, получивший в 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

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“Этот маленький Брайан пока живёт в чашке Петри. Для некоторых это может быть страшно… антиутопическое будущее. Но для других это станет неизбежным будущим здравоохранения”, - написал Джонсон на своей странице в соцсети.

В прошлом месяце стало известно, что у биохакера диагностировали неизлечимое аутоиммунное заболевание. Иммунная система Джонсона ошибочно атакует здоровые клетки слизистой оболочки его желудка.

После таких новостей, Джонсон заявил, что намерен “попытаться решить” эту проблему со своим здоровьем.

“С помощью этого клона я могу тестировать на методы лечения, выращивать органы для трансплантации, разрабатывать новые методы лечения и вводить молодые клетки”, — написал он в своём последнем посте.

“Эта технология открывает нам путь к обращению вспять старения. Я уже упоминал, что диагноз неизлечимой болезни — одно из лучших событий, которые произошли со мной за долгое время. Это открыло передо мной новые возможности для восстановления и укрепления организма. Это первый пример”, - подытожил биохакер.

Его план вызвал критику со стороны некоторых его последователей.

“Брайан Джонсон — это то, что происходит, когда вы даете слишком много денег человеку, который болезненно боится смерти”, - написали пользователи в соцсетях.