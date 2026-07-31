Собирался жить вечно: миллионер-биохакер признался, что "зашел слишком далеко"
Миллионер-биохакер Брайан Джонсон придерживался одной из самых экстремальных диет в мире, чтобы победить старение. Теперь же он выразил сомнения по поводу своих попыток омолодиться.
48-летний предприниматель потратил миллионы долларов на неустанные поиски способа обратить вспять старение, от приема более 100 таблеток в день до получения плазмы крови от своего сына-подростка, пишет Daily Mail.
Недавнее откровенное признание Джонсона стало неожиданностью для миллионов его последователей. Особенно, если учесть, что миллионер долгое время пропагандировал свой строгий режим как образец для более долго и здоровой жизни.
Гуру долголетия предположил, что его неустанное стремление к молодости, возможно, имело свою цену.
“Я все обдумал и задаюсь вопросом, не зашел ли я слишком далеко в своих попытках продлить жизнь”, — написал он на X.
Такой пост был опубликован Джонсоном почти месяц спустя после того, как стало известно, что у миллионера диагностировали неизлечимое аутоиммунное заболевание.
В начале июля он рассказал своим подписчикам, что страдает от аутоиммунного гастрита (АИГ), добавив: “Мой желудок пожирает сам себя”.
Биохакер заявил, что он и его команда “попытаются решить проблему”. Они планируют проводить регулярный мониторинг уровня железа и других биологических показателей, а также дополнительные тесты для более детального изучения его заболевания.
В зависимости от результатов, они планируют применить “экспериментальные подходы”, включая воздействие на белки, которые действуют как химические посредники в иммунной системе, восстановление регуляторных Т-клеток и проведение клеточной терапии с использованием генной инженерии, среди прочих вариантов.
Джонсон подчеркнул, что “на сегодняшний день нет одобренного лекарства от аутоиммунного гастрита”, и попытки его команды вылечить это заболевание будут совершенно новыми. Однако он считает, что это возможно и что цель достойна внимания.
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