У лісах Амазонії виявили мегаполіс загубленої цивілізації: там мешкали мільйони людей (фото)

Вчені виявили сліди загубленої цивілізації в тропічних лісах Амазонії. Дослідники вважають, що ця дика місцевість колись була домівкою для мільйонів людей.

Автори дослідження вважають, що виявили залишки масштабних поселень, які з’єднувалися дорогами та церемоніальними центрами. Сотні раніше невідомих церемоніальних споруд було знайдено під пологом лісу завдяки лазерним технологіям, пише Daily Mail.

Результати досліджень дають підстави припустити, що стародавня цивілізація Акірі займала територію розміром з Велику Британію і, можливо, збудувала понад 20 000 земляних споруд у цьому регіоні.

Дослідники підрахували, що на початку першого тисячоліття тут проживало від 1,25 до 3 мільйонів людей, спростовуючи давні уявлення про минуле Амазонії.

Величезні поселення включали політичні та релігійні центри, пов’язані розгалуженою мережею доріг, що свідчить про напрочуд розвинене суспільство.

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У стародавньому мегаполісі мешкали мільйони людей Фото: University of Helsinki

Команда з Гельсінського університету заявила, що це відкриття може змінити наші уявлення про те, як жили стародавні люди в одному з найскладніших середовищ проживання у світі.

"Наші відкриття кардинально змінюють наше уявлення про минуле регіону Амазонки", — каже головний автор дослідження, професор Мартті Пярссінен.

Для дослідження команда використовувала аерофотозйомку за допомогою лазерного сканування, відомого як LiDAR. Сканування виявило майже 400 раніше невідомих земляних споруд — гігантських структур, створених шляхом викопування та формування ґрунту у величезні рови, насипи та геометричні огорожі.

Потім дослідники застосували комп’ютерне моделювання, щоб оцінити, скільки подібних об’єктів, ймовірно, залишиться невиявленими. Вчені дійшли висновку, що на території площею приблизно 400 000 квадратних кілометрів може перебувати близько 20 000 земляних споруд.

Багато з цих споруд було зведено шляхом викопування глибоких ровів та укладання викопаної землі у насипи. Таким чином створювалися споруди найрізноманітнішої форми, а деякі з них досягали сотень метрів у діаметрі.

Результати досліджень свідчать, що народ акірі змінював ландшафт у величезних масштабах, зберігаючи при цьому великі лісові масиви. Це спростовує уявлення про те, що Амазонія була незайманою дикою місцевістю до приходу європейців.

Дослідники пояснили, що акірі випалювали ділянки лісу, щоб розчистити землю для церемоніальних центрів та полів кукурудзи, гарбуза й маніоки. Ця цивілізація також займалася садівництвом і вирощувала цінні види дерев.

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