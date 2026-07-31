В лесах Амазонии нашли мегаполис затерянной цивилизации: там жили миллионы людей (фото)

Ученые нашли следы затерянной цивилизации в тропических лесах Амазонии. Исследователи считают, что эта дикая местность была когда-то домом для миллионов людей.

Авторы исследования считают, что обнаружили остатки масштабных поселений, которые соединялись дорогами и церемониальными центрами. Сотни ранее неизвестных церемониальных сооружений были найдены под пологом леса благодаря лазерным технологиям, пишет Daily Mail.

Результаты исследований позволяют предположить, что древняя цивилизация Акири занимала территорию размером с Великобританию и, возможно, построила более 20 000 земляных сооружений в этом регионе.

Исследователи подсчитали, что в начале первого тысячелетия здесь проживало от 1,25 до 3 миллионов человек, опровергая давние представления о прошлом Амазонии.

Відео дня

Огромные поселения включали политические и религиозные центры, связанные разветвленной сетью дорог, что свидетельствует об удивительно развитом обществе.

В древнем мегаполисе проживали миллионы людей Фото: University of Helsinki

Команда из Хельсинкского университета заявила, что это открытие может изменить наши знания о том, как жили древние люди в одной из самых сложных сред обитания в мире.

“Наши открытия переворачивают наше представление о прошлом региона Амазонки”, — говорит ведущий автор исследования профессор Мартти Пярссинен.

Для исследования команда использовала аэрофотосъемку с помощью лазерного сканирования, известного как LiDAR. Сканирование обнаружило почти 400 ранее неизвестных земляных сооружений — гигантских структур, созданных путем выкапывания и формирования грунта в огромные рвы, насыпи и геометрические ограждения.

Затем исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить, сколько подобных объектов, вероятно, останется необнаруженным. Ученые пришли к выводу, что на территории площадью примерно 400 000 квадратных километров может находиться около 20 000 земляных сооружений.

Многие из этих сооружений были построены путем рытья глубоких рвов и укладки выкопанной земли в насыпи. Таким образом создавались строения самой разной формы, а некоторые из них достигали сотен метров в поперечнике.

Результаты исследований показывают, что народ акири преобразовывал ландшафт в огромных масштабах, сохраняя при этом обширные лесные массивы. Это опровергает идею о том, что Амазония была нетронутой дикой местностью до прихода европейцев.

Исследователи объяснили, что акири сжигали участки леса, чтобы расчистить землю для церемониальных центров и полей кукурузы, тыквы и маниоки. Эта цивилизация также занималась садоводством и выращивала ценные виды деревьев.

Другие новости науки