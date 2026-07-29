За останні 30 років люди почали жити довше: погана новина — не так добре, як хотілося б

Нове глобальне дослідження показало, що за останні кілька десятиліть середня тривалість життя людей зросла, але є й погані новини.

У 1980 році лікар Джеймс Фріс зробив цікаву заяву: він стверджував, що в міру вдосконалення медицини серйозні хвороби будуть стискатися в короткий проміжок часу безпосередньо перед смертю. Вчений назвав це "стисненням захворюваності", пише Earth.com.

Через 46 років команда з Інституту показників здоров’я та оцінки (IHME) у Сіетлі перевірила цю теорію й отримала абсолютно протилежний результат. Вчені виміряли цей розрив у 204 країнах і територіях — порівняли тривалість життя людей із тривалістю їхнього здорового стану. Цю різницю вчені назвали "розривом у захворюваності".

За словами головного автора дослідження, доктора Крістофера Мюррея, результати дослідження показали, що сьогодні люди живуть довше, але є й погані новини — ми проводимо більше років у поганому стані здоров’я. Аналіз показав, що сьогодні люди в середньому проводять 10,7 років у поганому стані здоров’я. Для порівняння: ще в 1990 році цей показник становив 8,8 років. У 203 із 204 країн тривалість життя зростала швидше, ніж тривалість здорового життя. Простими словами, ці додаткові роки дедалі частіше стають роками хвороб та інвалідності, а зовсім не доброго здоров’я. Примітно, що найбільший розрив спостерігається в найбагатших країнах, де люди живуть найдовше. Жінки втрачають більше здорових років, ніж чоловіки, майже всюди.

Відео дня

Відомо, що з 1990 по 2023 рік глобальна очікувана тривалість життя при народженні зросла з 64,6 до 73,8 років. Очікувана тривалість здорового життя також зросла — з 55,9 до 63,1 року. Вчені стверджують, що світ отримав близько 9 років життя та приблизно 7 років здоров’я, а решта 2 роки — пішли на розрив. Таким чином, майже 15 % середньої тривалості життя сьогодні припадає на період поганого здоров’я. У 1990 році цей показник становив менше 14 %.

Ще більш дивним виявилося те, на якому етапі припадають ці роки поганого здоров’я. Дані свідчать про те, що розрив спостерігається не лише наприкінці життя, а збільшується протягом усього дорослого життя. Простими словами, пік поганого стану здоров’я не припадає на кінець життя; по суті, люди страждають від хвороб та інвалідності протягом більшої частини свого трудового та сімейного життя.

Результати також показують, що різниця між статями є значною та стабільною: у 2023 році жінки в середньому провели 12,1 року в поганому стані здоров’я, проти 9,3 року у чоловіків. Дані свідчать, що загалом у всіх регіонах жінки жили довше за чоловіків, однак вони також проводили більше років у поганому стані здоров’я.

Інші новини науки

Приховане джерело бактерій на кухні: названо предмет, який слід міняти значно частіше

Відвідування сауни дійсно впливає на організм: вчені визначили оптимальний час для процедури

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.